Phạt tù 63 bị cáo trong vụ đánh bạc đa quốc gia ở Câu lạc bộ Lucas Palace

Sau 2 ngày xét xử, chiều 15/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 63 bị cáo có nhiều quốc tịch khác nhau (Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…) trong vụ án đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Đây là vụ án đánh bạc có quy mô lớn, nhiều bị cáo tham gia, phạm tội với tính chất, mức độ khác nhau.

Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo: Trần Xuân Minh (sinh năm 1990, ở Hà Nội) và Đào Anh Dũng (sinh năm 1992, ở Hà Nội) cùng lĩnh 6 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc” (theo quy định tại Điều 322-Bộ luật Hình sự).

61 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về các tội: “tổ chức đánh bạc," “đánh bạc” (theo quy định tại Điều 321-Bộ luật Hình sự).

Trong số các "con bạc" bị đưa ra xét xử có 5 người nước ngoài gồm: Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm 6 tháng tù, Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc) 30 tháng tù; Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản), Tung Tzu Hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) cùng bị phạt 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tòa tuyên buộc nhóm 5 bị cáo người nước ngoài này sau khi chấp hành xong hình phạt tù sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 10/2023, tổ công tác Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace (Hà Nội) và bắt quả tang nhiều người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền.

Tại phòng VIP 1, lực lượng công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (trú tại Hà Nội) đang chia bài cho một nhóm gồm 5 người nước ngoài và 4 người Việt Nam đánh bạc.

Còn tại phòng VIP 3, Phạm Thị Hoàng Anh (trú tại tỉnh Thái Nguyên) đang chia bài cho một nhóm 7 người chơi bạc bằng hình thức chơi Poker.

Kết quả điều tra cho thấy để tăng lượng khách đến chơi, Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng bàn bạc, thống nhất về việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền, nhằm thu lời bằng tiền phế.

Từ tháng 3/2022, hai bị cáo cho chạy quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace.

Nhóm này phân công nhân viên Ngô Thị Quỳnh quản lý tài khoản Facebook của Câu lạc bộ để đăng tải các bài viết, thông báo lịch giải đấu Poker, đón tiếp, làm thẻ thành viên, check-in cho khách đến Câu lạc bộ... Theo phân công của Minh và Dũng, Câu lạc bộ được vận hành bởi nhiều bộ phận, gồm: thu ngân, giám sát, chia bài, bảo vệ, lễ tân…

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Câu lạc bộ Lucas Palace tổ chức đánh bạc mỗi ngày, từ 14 giờ đến 24 giờ. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược, mỗi loại chip sẽ tương ứng với các mệnh giá tiền theo quy ước, cao nhất là 5 triệu đồng, tương ứng chip 5.000.

Câu lạc bộ Lucas Palace quy định không thu tiền phí tham gia đánh bạc, song sẽ thu 5% "tiền phế" của người thắng các ván bạc.

Với thủ đoạn như đã nêu, từ tháng 3/2022 đến tháng 10/2023, nhóm của Minh đã tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó, Minh và Dũng mỗi người hưởng lợi 400 triệu đồng.

Về phía các "con bạc," bị cáo Giang Tiến Dũng (40 tuổi, trú Hà Nội) là một trong những người thắng bạc nhiều nhất, bị tuyên phạt 4 năm tù. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Dũng tham gia đánh bạc 7 lần tại Câu lạc bộ Lucas Palace, lần ít nhất 81 triệu đồng, lần nhiều nhất 231 triệu đồng. Số tiền ông Dũng đánh bạc và hưởng lợi hơn 266 triệu đồng.

Trong nhóm "con bạc" có quốc tịch nước ngoài, bị cáo Kim Byung Chul (Hàn Quốc) 10 lần tham gia đánh bạc với số tiền lần ít nhất 80 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc và hưởng lợi là hơn 172 triệu đồng…/.

