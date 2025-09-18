Kịp thời giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” tống tiền người thân

Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị bắt cóc, tống tiền người thân 450 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16/9, Công an phường Tân An nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai ông là L.N.Đ.T (18 tuổi, đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn phường Tân An) bị kẻ xấu bắt, tra tấn đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng, nếu không sẽ bán sang Campuchia.

Ngay trong đêm, Công an phường đã huy động lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh. Đồng thời, lực lượng chức năng vận động người nhà của em này bình tĩnh, phối hợp cùng cơ quan Công an tiếp tục duy trì liên lạc với các đối tượng lừa đảo để kéo dài thời gian xác minh; khuyến cáo gia đình tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ ngày 16/9, lực lượng Công an đã phát hiện T đang ở một mình trong phòng tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Tân An.

Thời điểm này, T vẫn đang bị các đối tượng giả danh là Công an khống chế, uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý và đang gọi điện thoại qua video với mẹ, gào thét kêu cứu. Tất cả đều do nhóm đối tượng lừa đảo lên kịch bản rồi yêu cầu cháu T thực hiện theo.

Công an phường Tân An đã nhanh chóng tiếp cận T động viên, trấn an tinh thần và bàn giao cháu về cho gia đình; đồng thời, phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) xác minh thêm thông tin, địa chỉ các đối tượng lừa đảo. Kết quả xác định, địa chỉ IP mà các đối tượng đang sử dụng để liên lạc với T là ở Campuchia.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

