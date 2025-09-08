Công an Cần Thơ giải cứu nam sinh viên bị "bắt cóc online"

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh viên bị nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online", giả danh công an để uy hiếp, tống tiền.

Nạn nhân là em Đỗ Khắc Tuấn K. (sinh năm 2006, ngụ phường Hưng Phú, Cần Thơ) đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của bà Bùi Kim T. (sinh năm 1983, ngụ phường Hưng Phú) về việc con trai bà (cháu K.) có dấu hiệu bị một nhóm đối tượng khống chế, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi nhận tin, cơ quan Công an nhận định đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng giả danh cơ quan công an, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, sau đó yêu cầu nạn nhân tự cách ly tại một khách sạn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân để phục vụ "điều tra."

Đồng thời, chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân để liên hệ với gia đình, tạo hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm tống tiền.

Lực lượng chức năng đã trấn an gia đình, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định, vụ việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ ngày 6/9, khi K. nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, thông báo có một đơn hàng cần kiểm chứng.

Đối tượng này sau đó đã kết bạn Zalo với K. qua tài khoản "Triết Định", rồi gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân của K. kèm theo một bọc ma túy, vu khống em là đồng phạm trong một chuyên án ma túy đang được điều tra.

Chúng yêu cầu K. phải tham gia một nhóm Zalo có cả "ngân hàng" và "nhà mạng" để chứng minh sự trong sạch của mình.

Để tăng sức ép, các đối tượng liên tục thực hiện các cuộc gọi video, trong đó chúng mặc trang phục giống ngành Công an, yêu cầu K. phải giữ bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Sáng 7/9, một đối tượng trong nhóm Zalo nhắn tin đe dọa nếu K. không hợp tác sẽ bị bắt giam từ 2 đến 7 năm tù, thậm chí còn bị "xã hội đen" truy lùng.

Do bị thao túng tâm lý và quá hoảng sợ, K. đã răm rắp làm theo mọi chỉ dẫn của nhóm lừa đảo. Em đã đến khách sạn S.V trên đường 30-4, phường Tân An, thuê phòng và ngắt toàn bộ liên lạc với gia đình, bạn bè.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục uy hiếp, buộc K. phải tự quay một video clip thể hiện sự run rẩy, sợ hãi để gửi cho chúng. K. cũng đã chuyển 6 triệu đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng OCB do các đối tượng cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Tân An xác định được vị trí và giải cứu thành công em K. tại khách sạn.

Vào thời điểm được tìm thấy, K. đang trong tình trạng tâm lý hoang mang, hoảng loạn tột độ. Lực lượng công an đã kịp thời động viên, trấn an tinh thần, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm để K. và gia đình hiểu rõ, tránh sập bẫy trong tương lai.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

