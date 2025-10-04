An Giang: Truy tìm người phụ nữ chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng qua giao dịch nhà đất

Sáng 4/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1985, cư trú khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qua xác minh nội dung tin tố giác của bà H.T.T.T (cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) xác định: Khoảng tháng 7/2024, Nguyễn Thị Bích Thủy có hành vi gian dối bán nhà gắn liền với đất tại khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho bà T. với giá 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhà và đất nói trên đã được Thủy đem thế chấp ngân hàng với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ngày 29/7/2024, bà T. chuyển số tiền 1,6 tỷ đồng cho Thủy để Thủy đến ngân hàng tất toán khoản vay, lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho bà T.

Sau đó, Thủy đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay, khi nhận lại số tiền trên 1,4 tỷ đồng vay đáo hạn, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Thủy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ: số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), liên hệ Điều tra viên Nguyễn Nguyên Hải, số điện thoại: 0888.753.952 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất./.

