Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng quy mô lớn, hoạt động ở nhiều địa phương

Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin về việc đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên cả nước.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức hội nghị tại địa bàn tỉnh với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 24/8, lực lượng phối hợp đã triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc như: Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai...

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 25 đối tượng, gồm chủ mưu cầm đầu đường dây và các đối tượng có liên quan. Qua điều tra, xác minh bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra nhiều ứng dụng (app) và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua tiền điện tử ảo.

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp).

Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

