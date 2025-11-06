Quảng Trị: Thả trăn đất quý hiếm nặng hơn 30kg về môi trường tự nhiên

Ngày 6/11, chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3 (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị) phát hiện một cá thể trăn lớn cuộn tròn trong góc nhà, báo cáo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Đơn vị kiểm lâm nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương bắt an toàn cá thể trăn, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Cá thể trăn này đã được đưa đến khu vực phù hợp để thả về môi trường tự nhiên.

Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, cá thể trăn này có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và cả vật nuôi trong khu dân cư.

Việc người dân kịp thời trình báo và phối hợp thả trăn đất quý hiếm về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức trách nhiệm cao của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gìn giữ cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học./.

