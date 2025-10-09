Huế: Hàng chục hộ bất an với sạt lở nghiêm trọng bờ sông Bù Lu

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân định cư dọc sông Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế luôn sống trong cảnh lo âu, bất an do tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Dù vấn đề này đã kéo dài gần 10 năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền sớm xây kè bảo vệ. Tuy vậy, thành phố Huế vẫn chưa bố trí kinh phí để triển khai dự án. Điều này khiến tính mạng và tài sản của người dân ven sông Bù Lu bị đe dọa, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Sạt lở đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng tại các đoạn uốn cong, phía bờ chưa có kè gia cố của con sông Bù Lu. Ở những khu vực này, đất bị sụt lún khiến cây trồng gần bờ bị bật gốc, trơ rễ, từng mảng đất có nguy cơ sụp đổ. Trong vườn của một số hộ dân xuất hiện các hố lún sâu. Đáng lo ngại, có những điểm sạt lở chỉ cách nhà dân khoảng 5-7m.

Sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất ông cha để lại, vào mùa mưa lũ, ông Nguyễn Văn Lẹ (62 tuổi, trú tại xã Chân Mây-Lăng Cô) lại phải bất lực chứng kiến hàng chục mét đất vườn bị cuốn trôi theo dòng sông Bù Lu.

Chỉ về phía gốc tre giữa dòng sông, ông Lẹ cho hay: “Gốc tre đó là dấu tích còn lại của mảnh vườn nhà tôi còn sót lại. Sạt lở, khiến tôi phải di dời ngôi nhà của mẹ vào phía trong. Căn nhà còn lại mà tôi đang sống, cũng có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Vào mùa mưa lũ, dòng sông lại càng lấn sâu vào phía trong, khiến gia đình tôi rất bất an.”

Bị sạt lở hơn 10m đất vườn, bà Nguyễn Thị Qua (75 tuổi, trú tại xã Chân Mây-Lăng Cô) nghẹn ngào nói: “Cứ vào mùa mưa lũ, tôi không khỏi lo âu, thấp thỏm khi chứng kiến dòng sông chảy xiết, xoáy sâu vào bờ, gây lở từng mảng đất lớn. Sạt lở ngày càng nghiêm trọng, chờ chực cuốn đi tài sản còn lại là ngôi nhà của tôi. Tuổi tôi đã già rồi, nhưng vẫn tha thiết, mong muốn chính quyền quan tâm, kịp thời làm kè bên sạt lở, để người dân được yên tâm sinh sống.”

Cũng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở, ông Nguyễn A (75 tuổi, trú tại xã Chân Mây-Lăng Cô) cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở là do tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra nhiều năm qua, khiến cho lòng sông bị đào sâu. Cùng với đó, phía bờ đối diện đã có kè gia cố, làm dòng chảy sông cuốn xiết vào phía bên còn lại, dẫn đến việc sạt lở ngày càng sâu.

Dự án xây kè vẫn còn chờ kinh phí

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế, tình trạng sạt lở bờ sông Bù Lu ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Nguyên nhân chính là do sông ngắn, dốc, khiến lưu tốc dòng chảy trong mùa mưa lũ rất lớn. Ngoài ra, một bên sông được xây kè, trong khi bên còn lại không được gia cố.

Đặc biệt, tại các đoạn sạt lở, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra thường xuyên, gây thiếu hụt nguồn cát bổ sung, làm chênh lệch độ cao giữa đáy sông và bờ ngày càng lớn. Hậu quả là sạt lở xảy ra trên toàn tuyến, nghiêm trọng nhất tại các đoạn cong của sông.

Vào tháng 10-11/2023, nhiều đợt mưa lũ xảy ra liên tục, khiến cho tình trạng sạt lở bờ sông Bù Lu nặng hơn. Sạt lở xảy ra trên nhiều đoạn, với tổng chiều dài khoảng 1km gây ảnh hưởng trực tiếp cho hơn 21 hộ với khoảng 110 khẩu, 1 cơ sở tôn giáo và gây sạt lở đến tuyến đường liên thôn Thuỷ Yên Thượng - Thuỷ Cam.

Hiện tượng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, cho biết hiện tượng sạt lở sông Bù Lu đã diễn ra nhiều năm qua và có 21 hộ bị ảnh hưởng. Huyện Phú Lộc cũ đã thống kê, lập kế hoạch triển khai dự án xây kè và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên dự án chưa có thể triển khai được. Vừa qua xã đã báo cáo kế hoạch đầu tư công cho Sở Tài chính, trong đó có đưa dự án khắc phục sạt lở sông Bù lu này vào kế hoạch. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai dự án là 78 tỷ đồng.

Ông Quân nhận định hiện nay tình hình sạt lở bên bờ sông Bù Lu có diễn biến phức tạp hơn. Hàng năm khi đến mùa mưa lũ, chính quyền xã phải chủ động di dời bà con ở vùng trọng yếu đến nơi an toàn. Chính vì đó, xã mong muốn cơ quan cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai thực hiện dự án xây kè, nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân trong thời gian tới./.

