Quân đội sẵn sàng phương án "4 tại chỗ" ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc số 7040/CĐ-TM ngày 3/12/2025 gửi các cơ quan, đơn vị về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 4, 5; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ đội Biên phòng; Quân đoàn 34; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Đặc công; các Binh đoàn: 15, 18.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 3/12 đến hết đêm ngày 4/12/2025, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Thực hiện Công điện số 37/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động nắm chắc tình hình, huy động lực lượng, phương tiện cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương ứng phó kịp thời, hiệu quả mưa lũ không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 4 và Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế, đặc biệt là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; bố trí lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, vật tư ém, lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị cô lập, chia cắt; chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 34, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Quân chủng Phòng không-Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo./.

