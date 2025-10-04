Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam hỗ trợ địa phương ứng phó với bão số 11

Ngày 4/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (Matmo) năm 2025.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thực hiện Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với bão số 11, để chủ động ứng phó với bão gây mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu: 1, 2, 3, 4, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Đồng thời, các đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo các công trình xung yếu, thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; chủ động lực lượng, phương tiện, trang bị cơ động ém lót sẵn hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm thi thể thuyền viên trên vùng biển cửa sông Gianh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 12; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa, cùng các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Các chiễn sỹ đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Tuyên Quang) giúp người dân dọn vệ sinh sau lũ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và mọi công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 3 và các cơ quan liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để kết nối cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó bão số 11; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.

Các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 11, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn để theo dõi, chỉ đạo.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/10, bão Matmo (bão số 11) đã đi vào Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 4/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc-116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Theo dự báo, bão số 11 tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trong ngày 5-7/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời./.

