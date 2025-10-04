Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép thăm quan, lưu trú trên biển từ sáng 5/10

Ngày 4/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão nhằm giảm tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Ủy ban Nhân dân các địa phương có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 12 giờ ngày 5/10. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động thăm quan, lưu trú trên biển từ 8 giờ, ngày 5/10. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 11.

Để ứng phó với bão số 11, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là, chủ quan; chủ động ứng phó với tinh thần từ sớm, từ xa, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản.

Các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc.

Các xã, phường, đặc khu đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão.

Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4/10.

Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ xong trước 12 giờ, ngày 5/10.

Các tàu đánh bắt hải sản tránh trú bão tại khu vực biển phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Để ứng phó bão số 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị trong phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm "4 tại chỗ;" phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Cùng với đó, cần tăng cường thông tin về diễn biến bão cho đông đảo nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh; công khai số điện thoại đường dây nóng của xã, phường, đặc khu để nhân dân biết, liên lạc khi cần hỗ trợ; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra... Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát lại số lượng tàu thuyền trên địa bàn (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin về bão, có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm do bão và đảm bảo an toàn về người và tài sản. Gia cố lồng bè khu nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người tại các khu nuôi lên bờ và hoàn thành công việc này theo đúng kế hoạch.

Các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Song song, tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; tổ chức trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các địa phương để chủ động triển khai các phương án ứng phó./.

