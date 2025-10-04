Dự báo Hà Nội có mưa vừa đến mưa to từ sáng 6/10 đến hết 7/10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 11 (bão Matmo) sau khi lên cấp 12 vẫn duy trì sức gió và hướng di chuyển.

Hiện bão đang trên khu vực Bắc Biển Đông nên nhiều vùng biển có mưa rào và dông rải rác.

Trên đất liền, nhiều khu vực cũng có mưa to và cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Hồi 16 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

Vị trí và đường đi dự kiến của bão số 11. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Đến 4 giờ ngày 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh-Hưng Yên.

Đến 16 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Cường độ bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4 giờ ngày 7/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn.

Đêm 4 và ngày 5/10 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão; ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ nam Quảng Trị-thành phố Huế và từ Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều mai có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m; biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều và tối ngày 5/10.

Ngập úng sau mưa lớn ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh-Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại về công trình, nhà cửa. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bên cạnh đó, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa to trong thời gian ngắn gây ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Chiều và tối 4/10 ở khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên70 mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cảnh báo lũ trên nhiều sông

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) và hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang xuống.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 4/10 trên các sông như sau:

Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,43m, trên báo động 2 là 0,13m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 4,85m, dưới báo động 2 là 0,45m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,3m, trên báo động 1 là 0,3m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 5,88m, trên báo động 1 là 0,48m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình, sông Thương và sông Cả tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

Từ ngày 5-9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Nước lũ cuốn trôi nhịp cầu Xốp Chạng trên Quốc lộ 48C, làm biến dạng hoàn toàn lòng suối khu vực hai bên cầu. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Cả dao động ở mức báo động 1-báo động 2.

Bởi vậy, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Nghệ An; nguy cơ sạt lở bờ sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Nghệ An.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 4/10 và ngày 5/10

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, đêm không mưa, ban ngày nắng. Từ chiều tối mai, có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C./.

Rạng sáng ngày 6/10, bão số 11 đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần Dự báo, đến 4 giờ ngày 6/10, bão số 11 (bão Matmo) trên vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.