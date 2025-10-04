Hải Phòng họp khẩn triển khai các giải pháp ứng phó bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), chiều 4/10, thành phố Hải Phòng đã họp khẩn triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức trực ban 24/24 giờ, huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra, giám sát hệ thống 43 tuyến đê với tổng chiều dài 790km, đặc biệt là 75 điểm xung yếu.

Các địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác đê điều theo cấp báo động, chủ động tiêu nước đệm, chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ."

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; Bộ đội Biên phòng thông báo, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, Sở Công thương phải đảm bảo điện, hàng hóa thiết yếu; Sở Xây dựng cắt tỉa cây xanh, kiểm tra công trình có nguy cơ mất an toàn; Sở Y tế chuẩn bị thuốc men, phương án cấp cứu, di dời bệnh nhân khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "không để bất ngờ, không để thiệt hại về người và tài sản," yêu cầu các địa phương báo cáo kịp thời, xử lý nhanh mọi tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mọi diễn biến của bão số 11.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 12h ngày 4/10, sở đã huy động 160 cán bộ quản lý đê chuyên trách triển khai kiểm tra toàn bộ 43 tuyến đê trên địa bàn thành phố với tổng chiều dài 790,1km, trong đó có 58,2km đê biển, 127,9km đê cửa sông và 604km đê sông.

Thành phố hiện có 75 vị trí trọng điểm xung yếu, đều đã được các xã, phường xây dựng phương án bảo vệ cụ thể. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã sẵn sàng phương án tiêu thoát nước, hạ thấp mực nước đệm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi mưa lớn xảy ra.

Về sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng có hơn 80.700 ha lúa mùa, 23.900 ha nuôi trồng thủy sản, 10.662 ô lồng bè trên sông và biển, cùng gần 4.000 trang trại chăn nuôi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương, ngành chức năng khẩn trương tiêu nước đệm, gia cố chuồng trại, chằng chống nhà xưởng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong vùng có nguy cơ ngập úng.

Đối với tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã hoàn thành công tác kiểm đếm, thông báo cho 1.603 phương tiện với 4.488 lao động, cùng 171 lồng bè và 3 chòi canh biết hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn. Đến 11 giờ ngày 4/10, toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn đều đã liên lạc được, không còn phương tiện mất kết nối.

Cùng với đó, Công an thành phố triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực ven sông, ven biển, vùng nuôi trồng thủy sản; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với công an, biên phòng trong các tình huống khẩn cấp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng rà soát, tăng cường biện pháp phòng, chống ngập úng tại các khu công nghiệp Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Đình Vũ-Cát Hải; Sở Xây dựng chỉ đạo cắt tỉa cây xanh, kiểm tra các công trình cao tầng, hệ thống thoát nước; Sở Công thương đảm bảo nguồn điện, nước, hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường.

Sở Y tế bố trí lực lượng thường trực cấp cứu, chuẩn bị thuốc men, phương tiện vận chuyển và sẵn sàng sơ tán bệnh nhân khi cần thiết; Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cơ sở vật chất, chằng chống phòng học, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu. Tại các khu du lịch, đến trưa 4/10, đặc khu Cát Hải có 4.557 khách lưu trú (3.115 khách quốc tế), phường Đồ Sơn có 559 khách (24 khách Trung Quốc), các cơ sở lưu trú đều đã được thông báo để chủ động phương án di chuyển, đảm bảo an toàn cho du khách.

Nước lũ dâng cao, người nuôi cá lồng đối mặt nguy cơ mất trắng

Nước lũ về nhanh và mạnh có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng trăm lồng bè của hàng chục hộ nuôi cá lồng trên đoạn sông phía tả sông Kinh Thầy, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Trung bình mỗi gia đình ở đây nuôi khoảng 40-50 lồng cá các loại.

Gia đình ông Trần Đình ở khúc sông này đã bị lũ cuốn trôi gần 40 lồng cá và tính sơ bộ gia đình ông bị thiệt hại gần 10 tỷ đồng tiền cá các loại. Ông Trần Đình cho biết, gia đình ông đã nuôi cá lồng trên khúc sông này từ năm 2009. Đến nay, toàn bộ lồng cá nuôi trên sông của gia đình ông là 56 lồng. Mỗi lồng cá có hàng chục tấn cá các loại như: Trắm đen, chép, lăng, ngạnh sông... Vì nuôi lâu năm nên trung bình mỗi con cá có trọng lượng từ 4-5kg/con, nhiều con đạt trọng lượng 15 đến 20 kg với cá trắm đen.

Ông Đình nhớ lại, vào đêm 30/9 rạng sáng ngày 1/10, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, nước sông ở đây dâng cao đến 4-5m so với bình thường, mạnh nhất từ trước tới giờ. Nước không chỉ dâng cao mà còn chảy siết kéo theo cây, gỗ trên thượng nguồn đổ ập vào bè cá.

Do bè cá của gia đình ông ở đầu nguồn nên dòng nước chảy siết đã cuốn trôi, kéo vỡ gần 40 lồng cá. Mặc dù trước khi mưa bão gia đình ông đã tăng cường chằng dây, gia cố cho các lồng cá của gia đình.

Tuy nhiên do nước chảy mạnh và siết nên gia đình ông bị thiệt hại hàng trăm tấn cá. Nhìn bè cá tan hoang mà gia đình ông như mất tất cả sau bao năm nuôi cá và tích cóp. Gia đình ông chỉ mong muốn các cơ quan chức năng có cơ chế, chính sách quan tâm hỗ trợ gia đình ông để giảm bớt thiệt hại do thiên tai và mưa bão gây ra.

Nước lũ to có nguy cơ cuốn trôi nhiều lồng bè trên tuyến sông. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Trước tình hình nước sông lên cao, chảy siết tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nuôi cá trên sông, phía liền kề ngay sau bè cá của gia đình ông Trần Đình, Chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan huy động lực lượng kiểm tra, đồng thời tuyên truyền đến các hộ gia đình nuôi cá lồng trên sông có các biện pháp tăng cường gia cố để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các lồng nuôi cá.

Tại thành phố Hải Phòng, trước những thiệt hại do bão số 10 và giông, lốc gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2481/UBND-NNMT yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả. Theo đó, tập trung rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để hướng dẫn công tác khắc phục. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đúng quy định đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, tránh xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu khẩn trương thiết lập hồ sơ, xác nhận thiệt hại ban đầu, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật các công khai trên hệ thống thông tin đại chúng của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu thống kê, báo cáo thiệt hại do bão, giông, lốc gây ra, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân thành phố./.

