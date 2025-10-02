Hải Phòng cảnh báo lũ trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy, Luộc, Văn Úc

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo lũ trên sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Văn Úc và sông Luộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 2/10.

Theo đó, lũ trên sông Thái Bình, Kinh Thầy đang biến đổi chậm; trên sông Luộc, sông Văn Úc đang lên chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 2/10 của sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,01m (trên mức báo động 2 là 0,01m), tại Cát Khê là 4,46m (dưới mức báo động 2 là 0,04m); sông Kinh Thầy tại Bến Bình là 3,74m (trên mức báo động 2 là 0,24m); sông Luộc tại Chanh Chử là 2,80m (trên mức báo động 1 là 0,30m), sông Văn Úc tại Trung Trang là 2,13m (trên mức báo động 1 là 0,13m).

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cảnh báo mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê, sông Kinh Thầy tại Bến Bình biến đổi chậm sau xuống. Mực nước trên sông Luộc tại Chanh Chử, sông Văn Úc tại Trung Trang tiếp tục lên chậm sau xuống. Đỉnh lũ cao nhất tại sông Luộc tại Chanh Chử, sông Văn Úc tại Trung Trang có khả năng ở mức báo động 2 đến trên mức báo động 2.

Vùng hạ lưu cửa sông gồm các trạm thủy văn Do Nghi, Kiến An, Cửa Cấm, Quang Phục, Tiên Tiến, Đông Xuyên, Cao Kênh, Bá Nha, An Phụ, Quảng Đạt dao động chủ yếu theo xu thế lên xuống của thủy triều và ảnh hưởng nước lũ thượng nguồn, mực nước lớn nhất ngày 3/10 có khả năng đạt báo động 1 đến báo động 2, có trạm trên báo động 2.

Lũ trên sông ở mức cao kết hợp triều cường gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là từ 0,3m đến 0,8m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông.

Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng cảnh báo, mực nước trong các sông đang ở mức cao gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động giao thông, các công trình nuôi trồng thủy sản trên sông và sản xuất nông nghiệp ven sông suối; đề phòng nguy hiểm, sạt lở những đoạn đê xung yếu ven sông.

Chủ động ứng phó với nước lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động theo dõi sát diễn biến của mưa bão, có phương án chỉ đạo tiêu thoát nước đệm trên hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng để phòng chống úng kịp thời.

Đối với diện tích lúa đang làm đòng đến chuẩn bị trỗ bông, cần giữ nước nông mặt ruộng để lúa trỗ bông được thuận lợi; đối với diện tích lúa đã chắc xanh đến chín đỏ đuôi tiến hành tháo khô nước mặt ruộng.

Khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phương án bảo vệ đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường (có đê) và các ngành triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Các lực lượng chức năng kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê; thực hiện nghiêm quy định về đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ. Đối với các cống còn có nhu cầu tiêu úng ngập thì phải thường trực tại cống 24/24h, đóng kín ngay khi mực nước sông ngoài cân bằng với mực nước trong đồng.

Các cơ quan hữu quan và lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các trọng điểm xung yếu về đê điều, đặc biệt là các cống qua đê, rà soát công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ,” khi cần huy động được ngay.

Thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ các bến bãi ở bãi sông và phương tiện đi trên đê, kiểm tra, thực hiện ngay việc di chuyển phương tiện sản xuất, thanh thải các vật cản lũ ở bãi sông…/.

