Cảnh báo báo động lũ trên nhiều sông, bảo đảm an toàn hạ du hồ Núi Cốc

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa dông, bắt đầu từ các xã: Quốc Oai, Hạ Bằng, Tây Phương, Thạch Thất, Hát Môn, Phúc Thọ và có khả năng lan sang Liên Minh, Phúc Lộc, Ô Diên… Do mưa to liên tục kéo dài khiến mực nước các sông lên cao, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ.

Cùng với các lệnh báo động lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc; yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hạ du hồ Núi Cốc.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ra lệnh báo động lũ cấp I trên sông Cầu tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc; báo động lũ cấp III trên sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn; báo động lũ cấp I trên sông Cà Lồ tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài; báo động lũ cấp II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa… Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc thực hiện quy định khi có lệnh báo động lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo cảnh báo lũ ngay đến người dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, công trình thi công, bến đò ngang, hoạt động khai thác cát sỏi để chủ động biện pháp ứng phó, tuyệt đối không để người dân đến khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, mất an toàn; đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời về Sở và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố… Về thủy văn, mực nước các sông tiếp tục lên; trong đó lũ sông Bùi có thể đạt 7,25 m, vượt báo động lũ cấp III 0,25 m, vào hồi 19h ngày 1/10.

Vùng ven sông Bùi có nguy cơ ngập lụt với độ sâu 0,2-0,5 m, có nơi ngập sâu hơn 0,5 m, kéo dài 2-3 ngày; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2./.

Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập, gây khó khăn cho giao thông Các điểm còn ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long...