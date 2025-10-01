Các điểm còn ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long...

Sau đợt mưa kéo dài, hiện Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long...

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, các điểm còn ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Tại Đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, xe máy, ôtô tràn vào cao tốc gây ùn tắc dài. Nguyên nhân là do đường gom 2 bên Đại lộ Thăng Long ngập sâu. Các phương tiện không thể lưu thông được nên đã tràn vào cao tốc./.

Cảnh sát biển hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập sâu khu vực cầu Ngà Nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu sau ngày mưa lớn kéo dài, lực lượng quân đội, cảnh sát biển tự chế phà hỗ trợ người dân băng qua chỗ ngập sâu.