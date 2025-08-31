Cảnh báo nguy cơ mưa trên 50mm trong 3 giờ ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/8, tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển.

Cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, chiều và đêm 31/8, ở trung du và đông bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 50mm/3h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đêm qua và sáng nay (31/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Lào Cai có mưa, mưa vừa; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/8 đến 08 giờ ngày 31/8 có nơi trên 100mm như: trạm Thái Ninh (Hưng Yên) 151,4mm, trạm Xuân Khánh (Thanh Hóa) 164mm, trạm Đồng Văn 1 (Nghệ An) 179,2mm,...

Cảnh báo lũ trên sông Cả

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cả sẽ đạt đỉnh và xuống dần; mực nước đỉnh lũ tại các trạm trung thượng lưu ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2; tại các trạm hạ lưu dao động trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Lũ trên sông Cả (Nghệ An) đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 31/8, trên sông Cả tại trạm Con Cuông 29,72m, trên báo động 2 là 0,72m; tại trạm Nam Đàn 5,50m, trên báo động 1 là 0,10m.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày và đêm 31/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2m.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.Hiện nay khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

