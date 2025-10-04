Bão số 11 mạnh thêm 1 cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km

Từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 11 (bão Matmo) đã tăng thêm 1 cấp, đạt cấp 12, giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km. Dự báo, bão vẫn có khả năng mạnh thêm.

Cụ thể, hồi 14 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 13 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 1 giờ ngày 7/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn.Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m; biển động dữ dội, cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền.Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều đến tối 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; đồng thời nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại về công trình, nhà cửa. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hưng Yên cấm biển từ 17 giờ ngày 4/10

Ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công điện gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về việc chủ động ứng phó với bão số 11 (MATMO) và mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường tuyệt đối không được lơ là chủ quan trước diễn biến, tình hình của bão, đồng thời chủ động triển khai phương án phòng, chống bão và mưa lũ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo phương châm "Bốn tại chỗ."

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 17 giờ ngày 4/10, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời điểm cấm biển.

Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 21 giờ ngày 4/10. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tại các địa phương; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân xã, phường kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang triển khai thi công trên các tuyến đê, đặc biệt là đê cửa sông, đê biển. Đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông, ven biển đề phòng bão kết hợp mưa lũ, triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bối; phát hiện công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ vào tình hình cụ thể về nguy cơ mức độ ảnh hưởng của bão, mưa lũ để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực và hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân xã ven biển chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông.

Các công việc trên phải hoàn thành trước 20 giờ ngày 4/10. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, ven biển và trong đất liền (đặc biệt lưu ý đề phòng dông lốc xảy ra trước, trong và sau bão); bảo vệ nhà cửa, kho tàng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê điều theo cấp báo động lũ để chủ động ứng phó với các sự cố công trình do bão, mưa lũ gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức trực ban theo dõi diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão tới cơ quan chức năng và người dân; chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phòng, chống bão, mưa lũ. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở chủ động bố trí lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương, khu vực dự báo có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các sở, ngành xây dựng, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ; trong đó, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của bão, mưa lũ chủ động có phương án dạy học cho học sinh phù hợp. Công ty Điện lực Hưng Yên chủ động phương án bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện, không để gián đoạn trước, trong và sau bão, đặc biệt việc cung ứng điện phục vụ vận hành các trạm bơm tiêu úng.

Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý các Khu, cụm công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, số 2 có trách nhiệm thông tin tuyên truyền đến từng doanh nghiệp để các doanh nghiệp chủ động trong việc phòng, chống bão, mưa lũ gây ra./.

