Bão số 11 suy yếu trên biên giới Việt-Trung, mưa lớn tiếp tục ở Bắc Bộ

Từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 11 vẫn duy trì cấp 11, giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390km. Dự báo, bão vẫn có khả năng mạnh thêm và tăng cấp.

Dự báo đến 10 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Cụ thể, hồi 11 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Cường độ bão cấp 13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần; trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h; trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 40-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông do nước dâng kết hợp với sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, thời tiết trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện hoặc công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ven biển có nguy cơ ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa và cản trở di chuyển).

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất lớn (trên 150mm/3h).

Ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo./.

Bão số 11: Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 11 - cơn bão mạnh, phức tạp, có nguy cơ gây thiên tai kép bão chồng bão, lũ chồng lũ, đe dọa an toàn dân cư và hạ tầng.