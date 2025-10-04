Hà Nội khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống bão số 11

Ngày 4/10, để chủ động ứng phó, đặc biệt rút kinh nghiệm công tác thoát nước đô thị và khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi thường xuyên tình hình, diễn biến về thiên tai bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện nghiêm các phương án về phòng chống thiên tai của Sở Xây dựng Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước đô thị tăng cường kiểm soát, triển khai các giải pháp đảm bảo thoát nước tại các khu vực thường xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn, tại các hầm chui Đại lộ Thăng Long, các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ, các tuyến phố chính dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông; đồng thời theo dõi tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời đảm bảo thoát nước đô thị và tăng cường ứng trực, khẩn trương hạ mực nước trên hệ thống thoát nước, hồ điều hòa đảm bảo tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy trì cây xanh rà soát, tăng cường chằng chống hệ thống cây mới trồng hạn chế gãy đổ; kiểm tra thực hiện cắt tỉa gọn tán, hạ thấp độ cao đảm bảo an toàn trong mưa bão; Theo dõi tình hình diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời, tổ chức ứng trực giải tỏa cây, cành cây gãy đổ khi có thiên tai không để xảy ra ùn tắc giao thông;...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị: thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy trì chiếu sáng đô thị tối thiểu đạt 98% theo quy định; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố do thiên tai đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng và công tác an toàn điện theo quy định; chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực, hậu cần..., triển khai ứng trực khắc phục sự cố do thiên tai đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, các đơn vị cung cấp nước sạch đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trường hợp mất nước cục bộ do thiên tai, các đơn vị phải có giải pháp cung cấp nước sạch kịp thời dự trù các bình, bể chứa di động và phương án cung cấp bằng xe téc hoặc thiết bị chuyên dùng khác không để tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị duy trì hạ tầng kỹ thuật tổ chức ứng trực, ứng phó và xử lý sự cố, khắc phục hậu quả (nếu có) do thiên tai trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chủ động thực hiện các kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt, các biện pháp phòng chống úng ngập, phòng ngừa cây đổ trên địa bàn quản lý; đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các chủ đầu tư khu đô thị trên địa bàn thực hiện duy tu, duy trì hệ thống thoát nước đảm bảo hoàn thành trước 5/10 theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tại văn bản số 13250/SXD-CTN ngày 3/10; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện phương châm 4 tại chỗ đảm bảo kịp thời giải tỏa giao thông, có cảnh báo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước, trong và sau mưa bão.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các đơn vị quản lý thủy lợi chủ động triển khai bơm hạ mực nước trên hệ thống các kênh, mương, sông, hồ hiện đang quản lý theo phân cấp để hỗ trợ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 11 sau khi liên tục tăng cấp, bão đã duy trì cấp 11 và giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km. Tuy nhiên, dự báo báo vẫn có khả năng mạnh thêm và tăng cấp. Cụ thể, hồi 7 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Cũng theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng mưa lớn trong bão số 11, gió mạnh cấp 4-5.

Dự báo mưa lớn xảy ra vào thời điểm sáng sớm ngày thứ hai 6/10, kéo dài đến trưa, thậm chí từ chiều và đêm cùng ngày mưa mới giảm dần. Dự báo lượng mưa tại Hà Nội trong cơn bão số 11 phổ biến từ 100-200 mm, dù không mưa lớn như bão số 10 vừa qua nhưng lượng mưa có nguy cơ gây ra ngập lụt đường phố. Do đó, các cơ quan, đơn vị và người dân nên chủ động phòng tránh úng ngập cục bộ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của cơn bão gây ra./.

