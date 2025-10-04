Thời tiết ngày 4/10: Bão số 11 tiếp tục tăng cấp, cách Hoàng Sa 570km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (tên quốc tế là Matmo) tiếp tục tăng cấp, giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km.

Cụ thể, hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 5/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 6/10, bão di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 6/10, bão đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15- 20km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3h).

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trời có mây, ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3 vào ban ngày, đêm chuyển sang gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mây, ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ vào ban ngày, đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; riêng phía Nam có gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ vào ban ngày, đêm gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ban ngày nắng, ban đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3 vào ban ngày, chuyển sang gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3 vào ban đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C./.

Ứng phó “bão chồng bão”: Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kịch bản xấu nhất Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, chủ động kịch bản ứng phó bão số 11 theo phương châm “4 tại chỗ,” không để bị động trước tình huống thiên tai cực đoan.