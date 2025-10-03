Bão Matmo đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm 2025

Nhận định về diễn biến bão Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết chiều 3/10, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và trở thành bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 17 giờ ngày 4/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 17 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng cái (Quảng Ninh) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20-25km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 17 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Từ sáng 4/10, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đêm 5 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h) ở nhiều khu vực Bắc Bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lâm Đồng gồm các địa bàn: Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 1, Hoài Đức, Kiến Đức, Lạc Dương, Nam Hà Lâm Hà, Nam Thành, Nghị Đức, Nhân Cơ, phường 3 Bảo Lộc, phường Bắc Gia Nghĩa, phường Cam Ly-Đà Lạt, phường Đông Gia Nghĩa, phường Lâm Viên-Đà Lạt, phường Lang Biang-Đà Lạt, phường Nam Gia Nghĩa, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Tân, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Trà Tân…

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 3 và ngày 4/10 chủ yếu có nắng, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Đề phòng nguy cơ lũ quét. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

Bão Matmo suy yếu nhẹ sau khi đổ bộ miền Bắc Philippines Sau khi đổ bộ vào tỉnh Isabela, bão Matmo suy yếu nhẹ khi di chuyển trên toàn bộ đảo Luzon, quét qua vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn và các tỉnh miền núi.