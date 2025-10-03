Môi trường

Bão Matmo suy yếu nhẹ sau khi đổ bộ miền Bắc Philippines

Sau khi đổ bộ vào tỉnh Isabela, bão Matmo suy yếu nhẹ khi di chuyển trên toàn bộ đảo Luzon, quét qua vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn và các tỉnh miền núi.

Nguyễn Hà
Tại thời điểm đổ bộ, sức gió duy trì tối đa gần tâm bão là 130km/h. (Nguồn: AP)
Chiều 3/10 theo giờ địa phương, bão Matmo (Việt Nam gọi là bão số 11) đã đổ bộ vào thị trấn Dinapigue thuộc tỉnh Isabela nằm trong khu vực đảo Luzon ở miền Bắc Philippines.

Tại thời điểm đổ bộ, sức gió duy trì tối đa gần tâm bão là 130km/h.

Theo Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), sau khi đổ bộ vào tỉnh Isabela, bão suy yếu nhẹ khi di chuyển trên toàn bộ đảo Luzon, quét qua vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn và các tỉnh miền núi.

Sức gió duy trì gần tâm bão là 120km/h, giật mạnh tới 200km/h. Tâm bão được xác định gần thị trấn Mayoyao, tỉnh Ifugao thuộc đảo Luzon. PAGASA đã duy trì cảnh báo bão cấp 4 ở nhiều khu vực trên đảo.

Người dân tại một số ngôi làng có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đã được sơ tán. Các trường học tại khu vực chịu ảnh hưởng đã cho học sinh nghỉ học. Các tàu hàng và tàu cá bị cấm ra khơi do biển động mạnh.

Theo dự báo của PAGASA, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông ngày 4/10, hướng về miền Nam Trung Quốc.

Cơ quan này cảnh báo gió mạnh và mưa lớn có thể ảnh hưởng không chỉ các khu vực nằm trên đường đi của bão mà còn nhiều vùng lân cận, trong đó có cùng thủ đô Manila.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Hong Kong cho biết bão Matmo có khả năng đi qua gần Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trước khi tiến tới đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam của Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này.

Bão Matmo, tên địa phương là Paolo, là cơn bão nhiệt đới thứ 16 đổ bộ Philippines từ đầu năm đến nay. Trước đó một tuần, bão Bualoi (Việt Nam gọi là bão số 10) càn quét Philippines, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương và hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Matmo #đảo Luzon #lũ lụt Philippines
