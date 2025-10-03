Ngày 4/10, bão Matmo nằm trên khu vực Bắc Biển Đông và có thể mạnh thêm

Nhận định về diễn biến bão Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết dự báo đến ngày 4/10, bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750 km và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 4/10, bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750 km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20-25 km/h, và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Thời tiết ngày 3/10: Bão Matmo ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông từ hôm nay Bão Matmo gây gió mạnh, mưa lớn và sóng cao tại Philippines, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 3/10, cảnh báo tàu thuyền và thời tiết xấu.