Thời tiết ngày 3/10: Bão Matmo ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông từ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 15,8 độ Bắc; 123,7 độ Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, từ trưa 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m; biển động dữ dội.

Ngoài ra, từ trưa 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, từ Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 4/10 gió mạnh, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 5-7m; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/10, thời tiết tại các khu vực trên cả nước nhìn chung ổn định, phổ biến có nắng vào ban ngày, mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi duy trì ở mức trên 33 độ C. Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 3/10

Khu vực Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

