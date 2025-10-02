Dự báo, ngày 4/10, bão MATMO đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Nhận định về diễn biến bão MATMO, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 19 giờ ngày 4/10, bão đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 3/10, bão trên vùng biển phía Tây đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 4/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20 -25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 5/10, bão trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.Do tác động của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

