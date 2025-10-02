Cảnh báo gió mạnh, sóng dữ trên Biển Đông từ ngày 3/10

Dự báo từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh, kèm mưa bão.

Hồi 13 giờ ngày 2/10, tâm bão Matmo ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh, kèm mưa bão.

Đêm 3 và ngày 4/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông: cấp 3./.

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines Đến 19 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.