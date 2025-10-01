Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Đến 19 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 3/10, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Bão số 10 khiến 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại 8.780 tỷ đồng Tính đến 18 giờ ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết, 20 người mất tích, 140 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 8.780 tỷ đồng.