Môi trường

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines

Đến 19 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Thắng Trung
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Đến 19 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 3/10, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Áp thấp nhiệt đới #Biển Đông
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội báo động lũ trên nhiều sông

Hà Nội báo động lũ trên nhiều sông

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ; báo động lũ cấp 3 trên sông Bùi tại xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.