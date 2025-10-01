Vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 10 giờ ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão; trên vùng biển phía Đông đảo Luzon có gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 10 giờ ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh thêm; trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) có gió cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trên biển, từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo, từ ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Do đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở các tỉnh trên./.

“Bão chồng bão” và bài học cấp bách về ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa Liên tiếp bão lũ, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho thấy ứng phó thiên tai không thể chỉ dừng ở xử lý tình huống mà cần nâng cao năng lực dự báo, chủ động kịch bản ứng phó đa thiên tai từ sớm, từ xa.