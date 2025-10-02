Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển do ảnh hưởng bão MATMO

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Theo đó, hồi 13 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão MATMO ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phillipines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, trưa và chiều 3/10, tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3,0–5,0m; biển động rất mạnh. Ngoài ra, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Theo đó, đêm 3 và ngày 4/10, tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4,0–6,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 3,0–5,0m; biển động mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Về cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên các sông Lô (Tuyên Quang), Thái Bình (Hải Phòng), Thương (Bắc Ninh) và hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang xuống chậm. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục lên.

Trong 6 giờ tới, dự báo lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3; sông Lô sẽ xuống chậm và ở mức báo động 3. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương sẽ xuống dưới mức báo động 3; sông Thái Bình sẽ xuống dưới mức BĐ2; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống chậm và ở trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống dưới mức bá o động3; sông Lô, sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thái Bình xuống chậm và ở mức báo động 1-báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống dưới mức báo động 2. Trong 36 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống và ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2 và ngày 03/10/2025, thời tiết trên cả nước có những diễn biến cụ thể như sau:

Thành phố Hà Nội:

-Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-26°C, cao nhất trong ngày đạt 32-34°C, có nơi trên 34°C.

-Trời nhiều mây, đêm không mưa, ban ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26°C, có nơi xuống dưới 22°C; nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33°C, có nơi trên 33°C.

-Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng; gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23-26°C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

-Trời nhiều mây, ban ngày có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C; cao nhất trong ngày 31-34°C. Khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng; gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Duy trì nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24-27°C, cao nhất 31-34°C. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng; gió nhẹ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, cao nhất 29-32°C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

-Lưu ý trong các đợt mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ.

-Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

-Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 31-33°C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ.

-Cảnh báo nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông./.

