Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó bão số 11

Hôm nay, 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin khẩn về văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã, các đơn vị, trường học trực thuộc về chủ động ứng phó với cơn bão số 11.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường; có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp đồng thời chủ động báo cáo các cấp liên quan để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Các nhà trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở; thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.

Trước đó, trong cơn bão số 10, nhiều ý kiến cho rằng ngành giáo dục Hà Nội đã có phản ứng chậm khi cơn bão đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 29/9 nhưng đến chiều 30/9, khi bão đã sang khu vực Thượng Lào, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động phòng, chống bão./.

