Bão số 11 Matmo hướng về ​bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm

Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 11 hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 19 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 4/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20 -25 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ với sức gió mạnh dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ sáng 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

