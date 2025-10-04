Bão Matmo gia tăng sức mạnh và tiến sát bờ biển phía Nam Trung Quốc

Sáng 4/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo màu Cam, trong bối cảnh bão Matmo đang gia tăng sức mạnh và tiến sát bờ biển phía Nam của nước này.

Ở thời điểm 5h00 sáng 4/10 (theo giờ địa phương), tâm bão được xác định ở vị trí 18 độ vĩ Bắc và 117,7 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 25-30 km/giờ.

Dự báo, trong ngày 5/10, bão Matmo sẽ đổ bộ khu vực từ huyện Điện Bạch thuộc tỉnh Quảng Đông đến thành phố Vạn Ninh thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Trong khi bão Matmo di chuyển áp sát đất liền, mưa to và gió giật mạnh sẽ tràn vào các tỉnh duyên hải miền Nam của Trung Quốc từ sáng 4/10 đến hết 5/10. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở địa chất do mưa lớn kéo dài.

Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc chia làm 4 cấp độ, trong đó Đỏ là mức nghiêm trọng nhất, sau đó lần lượt là Cam, Vàng và Xanh lam./.