Lần đầu tiên CH Séc có chính trị gia cực hữu nắm giữ chức Chủ tịch Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 5/11, các nghị sỹ Cộng hòa Séc đã bầu ông Tomio Okamura, lãnh đạo đảng cực hữu Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) trở thành Chủ tịch Hạ viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một chính trị gia cực hữu nắm giữ vị trí này.



Với 107 phiếu thuận trong tổng số 197 nghị sỹ có mặt, ông Okamura, 53 tuổi, sinh tại Tokyo (Nhật Bản), đã chính thức trở thành Chủ tịch Hạ viện - vị trí quyền lực thứ ba sau Tổng thống và Thủ tướng tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.



Phát biểu sau khi đắc cử, ông Okamura cam kết sẽ nỗ lực hết sực, cũng như sẽ hợp tác với các bên vì lợi ích của đất nước và người dân.



Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra 1 tháng sau tổng tuyển cử, mở đường cho liên minh cầm quyền mới có sự tham gia của đảng SPD.

Trong cuộc bầu cử tháng 10, Phong trào ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babiš, cùng với đảng SPD của ông Okamura và đảng Motorists cánh hữu, đã giành được 108/200 ghế trong Quốc hội.

Theo kế hoạch, tỷ phú Babiš, sẽ trở lại nắm giữ cương vị Thủ tướng, còn nội các mới dự kiến được công bố vào tháng 12./.

Cộng hòa Séc: Các đảng đạt được thỏa thuận thành lập nội các liên minh Trên mạng xã hội, cựu Thủ tướng Babis cho biết thỏa thuận quy định ANO nắm giữ 9 ghế trong nội các, trong đó có vị trí Thủ tướng, trong khi SPD có 3 ghế và Motorists có 4 ghế.