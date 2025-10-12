Cộng hòa Séc: Các đảng đạt được thỏa thuận thành lập nội các liên minh

Sau 5 giờ đàm phán, đảng ANO của cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đảng Tự do và Dân chủ (SPD) cùng đảng Motorists về việc thành lập nội các liên minh gồm 16 thành viên.

Trên mạng xã hội, ông Babis cho biết thỏa thuận quy định ANO nắm giữ 9 ghế trong nội các, trong đó có vị trí Thủ tướng, trong khi SPD có 3 ghế và Motorists có 4 ghế.

Cũng theo thỏa thuận, SPD sẽ đề cử Chủ tịch Hạ viện mới. ANO phụ trách các bộ gồm tài chính, công nghiệp, y tế, lao động, giáo dục, nội vụ, phát triển khu vực và tư pháp. Trong khi đó, SPD nắm giữ các bộ: quốc phòng, nông nghiệp và giao thông vận tải.

Đảng Motorists đảm nhiệm các bộ: đối ngoại, văn hóa, môi trường và một bộ mới về thể thao, phòng ngừa và y tế.

Liên minh ANO-SPD-Motorists cho biết việc thành lập bộ mới thể hiện ưu tiên của chính phủ tương lai trong việc thúc đẩy hoạt động thể chất cho trẻ em và phòng ngừa các bệnh liên quan đến lối sống.

Dự kiến trong chính phủ mới không có các bộ trưởng phụ trách Liên minh châu Âu (EU), lập pháp và khoa học.

Các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ liên minh dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới.

Sau cuộc gặp với ông Babis hôm 10/10, Tổng thống Petr Pavel cho biết ông sẽ chỉ bổ nhiệm Thủ tướng sau khi Hạ viện khóa mới họp vào ngày 3/11.

Theo Hiến pháp Cộng hòa Séc, Tổng thống có vai trò chủ chốt trong việc gặp gỡ các lãnh đạo đảng chính trị để thăm dò khả năng lập liên minh sau bầu cử.

Thông thường, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được trao cơ hội trước tiên để thành lập nội các, nhưng Tổng thống sẽ là người quyết định trao quyền cho chính trị gia có khả năng cao nhất tập hợp được đa số ghế trong Hạ viện gồm 200 ghế./.

