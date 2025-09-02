Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis bị tấn công trong lúc vận động tranh cử

Hãng thông tấn Séc (CTK) đưa tin Cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hiện là lãnh đạo đảng đối lập ANO, đã bị một người đàn ông dùng vật kim loại đánh vào đầu trong một cuộc vận động tranh cử ngày 1/9.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Dobra, miền Đông Cộng hòa Séc. CTK dẫn lời người phát ngôn ANO xác nhận ông Babis, giữ chức Thủ tướng trong giai đoạn 2017-2021, đã đưa đến đến bệnh viện để kiểm tra sau vụ việc.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Trên mạng xã hội X, cảnh sát Séc cho biết lực lượng có mặt tại hiện trường đã lập tức bắt giữ đối tượng sau vụ tấn công. Vụ việc đang được điều tra.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất ANO Karel Havlicek cáo buộc vụ tấn công cựu Thủ tướng Babis là một trong những hậu quả của “chiến dịch thù hận” được cho là do các đối thủ chính trị tiến hành.

Phản ứng trước vụ tấn công, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan nhấn mạnh bạo lực dưới mọi hình thức đều không thể chấp nhận được.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Rakusan bày tỏ: “Tôi kiên quyết lên án vụ tấn công hôm nay nhắm vào ông Andrej Babis. Chúng ta hãy tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước thông qua những cuộc tranh luận và ý tưởng, chứ không phải bằng bạo lực”./.

