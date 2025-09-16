Pháp: Mô hình tắm sông “nở rộ” hậu Olympic Paris 2024

Mùa Hè 2025 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của hoạt động tắm sông tại khu vực thủ đô Paris (Pháp).

Hoạt động này đã thu hút hơn 130.000 người dân và du khách tại các khu vực được quy hoạch trên sông Seine và sông Marne, ngay trong năm đầu tiên lệnh cấm được dỡ bỏ sau 102 năm (với sông Seine) và 55 năm (với sông Marne).

Con số ấn tượng nói trên cho thấy hiệu quả đầu tư cải thiện chất lượng nước, đồng thời mở ra triển vọng nhân rộng mô hình này ra nhiều địa phương khác trong vùng Ile de France - vùng hành chính bao quanh thủ đô Paris.

Tại Paris, 3 bãi tắm công cộng ở Grenelle, Bercy và gần cầu Marie đã đón 80.000 lượt khách. Trong khi đó, ở tỉnh Val de Marne kế bên, 2 bãi tắm ở Maisons Alfort và Joinville le Pont đã thu hút tổng cộng 50.000 người. Ngoài ra, các bãi tắm thử nghiệm ngắn ngày tại Champigny sur Marne và Saint Maur des Fossés cũng được người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Olivier Capitanio, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de Marne và khu vực Paris Est Marne et Bois, cho biết không ghi nhận bất kỳ vấn đề y tế nào trong hoạt động tắm sông mùa Hè này, cho thấy những khoản đầu tư cải thiện chất lượng nước đã phát huy tác dụng.

Đây là kết quả của một chiến dịch đầu tư chưa từng có, chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Các cống nối sai chuẩn đã được xử lý, một nhà máy xử lý nước mưa hiện đại cùng bể ngầm có sức chứa 50.000m3 nước tại trung tâm Paris cũng được đưa vào sử dụng.

Tổng chi phí lên tới hơn 1,4 tỷ euro (khoảng 1,65 tỷ USD), trong đó Nhà nước đóng góp 700 triệu euro, cơ quan liên tỉnh SIAAP chuyên xử lý nước thải chi 500 triệu euro và tỉnh Val-de-Marne chi 200 triệu euro.

Các công trình này không chỉ phục vụ Thế vận hội mà còn để lại di sản lâu dài, giúp tái hiện hình ảnh bãi tắm công cộng, vốn từng rất phổ biến trước khi bị cấm vào năm 1923 đối với sông Seine và năm 1970 đối với sông Marne.

Sau hơn nửa thế kỷ, người dân Paris đã lại có thể ra sông bơi lội, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng và hiện tượng sóng nhiệt ngày càng trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn tái hiện văn hóa quán xá bình dân ven sông thời xưa, nơi các quán rượu, quán ăn hay quán nhạc ven sông vốn rất thịnh hành tại Paris từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XX.

Sự “nở rộ” của hoạt động tắm sông trong mùa Hè năm nay đã khuyến khích nhiều địa phương khác trong vùng Ile-de-France nhập cuộc.

Theo kế hoạch năm 2024, toàn vùng Ile de France có thể có tới 32 điểm tắm sông, trong đó 14 điểm tại tỉnh Val de Marne. Điều này cho thấy tắm sông không còn là hiện tượng nhất thời, mà đang dần trở thành một phần chính sách đô thị, gắn với phát triển du lịch và nâng cao chất lượng sống.

Thành công tại Paris và Val de Marne cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của quốc tế. Một đoàn công tác của Hàn Quốc đã tới tìm hiểu hệ thống lọc nước để triển khai tại Seoul.

Nhật báo New York Times (Mỹ) cũng cử phóng viên tới ghi nhận, coi đây là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực tái kết nối giữa các đô thị lớn và các dòng sông.

Sự quan tâm này khẳng định sức lan tỏa của mô hình tắm sông Paris, vốn có thể trở thành hình mẫu cho nhiều thành phố khác như London, New York hay Berlin - nơi các sáng kiến tương tự đang được thử nghiệm./.

