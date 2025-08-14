Pháp: Người dân Paris lại được giải nhiệt ở sông Seine sau một thế kỷ

Trong đợt nắng nóng oi ả năm nay, người dân ở thủ đô Paris của Pháp đã xếp hàng để ngâm mình trong dòng sông Seine sau khi chính quyền địa phương dỡ bỏ lệnh cấm tắm trên con sông này sau hơn một thế kỷ.



Trước đó, nhân dịp Thế vận hội Mùa Hè 2024, Tòa thị chính Paris thực hiện lời hứa làm cho dòng sông an toàn cho các vận động viên cũng như cho tất cả mọi người sau sự kiện thể thao này.

Trong mùa Hè năm nay, hơn 50.000 người đã ngâm mình trong làn nước bên cạnh hòn đảo lịch sử Ile Saint-Louis đối diện với Khu phố Latinh.



Từ 10h00 sáng, hàng dài người đã xếp hàng chờ tới lượt xuống tắm bởi nơi đây chỉ có thể tiếp nhận 150 người cùng một lúc.

Theo chia sẻ của một số người, nhiệt độ nước ở mức 24 độ C, thật sự hoàn hảo. Ông Alain Desaunay, 62 tuổi, sống ở ngoại ô Paris, thốt lên: "Thật tuyệt vời khi được bơi trong làn nước tự nhiên chứ không phải trong hồ bơi công cộng."



Những trận mưa như trút vào tháng 7 đã khiến các điểm tắm trên sông Seine tạm thời đóng cửa do mưa cuốn trôi chất thải xuống sông, đẩy mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại đó, Phó Giám đốc Thanh thiếu niên và Thể thao tại Tòa thị chính Paris, bà Stephanie Le Guedart, cho rằng mùa bơi lội trên sông Seine "đã thực sự thành công."



Theo kế hoạch, các điểm tắm sông sẽ mở cửa đến cuối tháng 8./.

Cận cảnh người dân Pháp thích thú bơi lội trên dòng sông Seine Từ ngày 5/7, người dân Paris và du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội được tắm sông Seine sau hơn 1 thế kỷ bị cấm, nhờ những nỗ lực cải thiện và làm sạch nước sông trong nhiều năm qua.