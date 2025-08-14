Thế giới

Châu Âu

Pháp: Người dân Paris lại được giải nhiệt ở sông Seine sau một thế kỷ

Giữa cái nắng oi ả của mùa Hè 2025, dòng sông Seine huyền thoại của thủ đô Paris đã trở thành điểm đến mát lành cho hàng chục nghìn người dân và du khách sau hơn một thế kỷ bị cấm tắm.

Bích Liên
Bơi trên sông Seine. (Nguồn: AFP/The News)
Bơi trên sông Seine. (Nguồn: AFP/The News)

Trong đợt nắng nóng oi ả năm nay, người dân ở thủ đô Paris của Pháp đã xếp hàng để ngâm mình trong dòng sông Seine sau khi chính quyền địa phương dỡ bỏ lệnh cấm tắm trên con sông này sau hơn một thế kỷ.

Trước đó, nhân dịp Thế vận hội Mùa Hè 2024, Tòa thị chính Paris thực hiện lời hứa làm cho dòng sông an toàn cho các vận động viên cũng như cho tất cả mọi người sau sự kiện thể thao này.

Trong mùa Hè năm nay, hơn 50.000 người đã ngâm mình trong làn nước bên cạnh hòn đảo lịch sử Ile Saint-Louis đối diện với Khu phố Latinh.

Từ 10h00 sáng, hàng dài người đã xếp hàng chờ tới lượt xuống tắm bởi nơi đây chỉ có thể tiếp nhận 150 người cùng một lúc.

Theo chia sẻ của một số người, nhiệt độ nước ở mức 24 độ C, thật sự hoàn hảo. Ông Alain Desaunay, 62 tuổi, sống ở ngoại ô Paris, thốt lên: "Thật tuyệt vời khi được bơi trong làn nước tự nhiên chứ không phải trong hồ bơi công cộng."

Những trận mưa như trút vào tháng 7 đã khiến các điểm tắm trên sông Seine tạm thời đóng cửa do mưa cuốn trôi chất thải xuống sông, đẩy mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại đó, Phó Giám đốc Thanh thiếu niên và Thể thao tại Tòa thị chính Paris, bà Stephanie Le Guedart, cho rằng mùa bơi lội trên sông Seine "đã thực sự thành công."

Theo kế hoạch, các điểm tắm sông sẽ mở cửa đến cuối tháng 8./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sông Seine #bơi trên sông Seine #nước sông Seine không đạt tiêu chuẩn Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng ứng dụng WhatsApp trên màn hình điện thoại di động. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga bắt đầu hạn chế cuộc gọi trên Telegram và WhatsApp

Cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết chủ sở hữu của cả Telegram và WhatsApp đã phớt lờ nhiều yêu cầu liên tục về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động như tống tiền và khủng bố.

Tên lửa Ariane 6. (Nguồn: Spacenews)

Châu Âu phóng vệ tinh khí tượng mới MetOp-SG A1

Việc phóng thành công MetOp-SG A1 đánh dấu lần thứ hai ngành không gian châu Âu có 2 vệ tinh khí tượng được đưa lên quỹ đạo trong cùng một năm, sau vệ tinh MTG-S1 được phóng đầu tháng 7 vừa qua.

Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Anh nêu rõ quan điểm chấm dứt chiến sự Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.