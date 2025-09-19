Đồng Nai: Khai mạc Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 ​

Ngày 19/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ chức Thế giới nhân đạo cho động vật và Nhóm Chuyên gia về voi châu Á tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 với chủ đề “Chung sống hài hòa, an toàn cho người, an toàn cho voi.”

Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 diễn ra tại Đồng Nai, từ ngày 17-21/9 với chuỗi các hoạt động gồm: Chạy vì voi Đồng Nai; Triển lãm “Voi Việt Nam, nhận biết, yêu và chung sống an toàn”; Nhảy vì sự tử tế với loài voi và các loài động vật hoang dã; giám sát voi và khu vực xung đột giữa người và voi tại Vườn quốc gia Cát Tiên…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, voi không chỉ là một loài động vật hoang dã quý hiếm, voi là một phần máu thịt của hệ sinh thái rừng. Hiện nay, Đồng Nai là địa phương có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước, đây là một di sản tự nhiên rất cần được bảo vệ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Voi Việt Nam, nhận biết, yêu và chung sống an toàn”. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn tiên phong, đi đầu trong công tác bảo tồn voi và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tỉnh Đồng Nai đã triển khai xây dựng hệ thống hàng rào điện với chiều dài hơn 70 km ngăn cách khu vực sinh sống, canh tác của người dân và đàn voi hoang dã để giảm thiểu xung đột giữa voi và người; sử dụng bẫy ảnh để theo dõi và nghiên cứu tập tính của đàn voi để có giải pháp bảo vệ phù hợp.

Cùng với đó là các chiến dịch tuyên truyền và giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chung sống hài hòa với loài voi. Nhờ những nỗ lực đó, hiện nay đàn voi tại Đồng Nai đã sinh sống ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại một thực trạng, xung đột giữa voi và người vẫn đang là thách thức lớn, đòi hỏi phải có những hành động quyết liệt và đồng bộ. Tuần lễ Bảo tồn voi với nhiều hoạt động cụ thể giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ tập tính sinh hoạt của loài voi và thêm tình yêu thương đối với loài động vật hoang dã này góp phần bảo tồn loài voi.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn mỗi người dân Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, từ thành thị đến nông thôn đều hiểu rõ về vai trò và giá trị của loài voi. Kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người, từ các cấp chính quyền, doanh nghiệp đến từng cá nhân trong tham gia bảo tồn voi.

Biến những thông điệp ý nghĩa thành những hành động để Đồng Nai mãi là mái nhà an toàn cho những chú voi và là biểu tượng của sự phát triển bền vững. Lan tỏa những nỗ lực và kết quả của tỉnh Đồng Nai trong công tác bảo tồn voi hoang dã.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, bảo tồn voi không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là nghĩa vụ của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay, dù là không săn bắt, không buôn bán động vật hoang dã, hay chỉ đơn giản là lan truyền thông điệp ý nghĩa, đều sẽ góp phần tạo nên một tương lai lớn cho loài voi, các loài động vật hoang dã khác và cho chính thế hệ mai sau./.

