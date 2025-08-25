Tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn voi châu Á tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, vườn thú Pairi Daiza của Bỉ vừa thông báo đã đón nhận một voi con châu Á chào đời đêm 21/8.

Voi mẹ Soraya, 14 tuổi, sinh nở thuận lợi trong chuồng dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ thú y và nhân viên chăm sóc.

Ngay sau khi chào đời, voi mẹ đã hỗ trợ voi con đứng dậy, cho thấy tình trạng sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định.

Đại diện đội chăm sóc cho biết ca sinh nở diễn ra an toàn và toàn bộ nhân viên đã túc trực nhiều giờ để bảo đảm quá trình này diễn ra thuận lợi.

Trước đó, voi mẹ Soraya từng sinh một voi con vào tháng 12/2020, được đặt tên là Sayun.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, Sayun tử vong do nhiễm virus herpes ở voi (EEHV), một căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở voi non châu Á.

Vì vậy, sự kiện Soraya sinh con lần thứ hai được đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn và gây giống loài này.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), voi châu Á (Elephas maximus) đang thuộc nhóm loài “nguy cấp”, với số lượng ước tính chỉ còn khoảng 40.000-52.000 cá thể trong tự nhiên, sinh sống tại 13 quốc gia châu Á.

Nguy cơ tuyệt chủng của loài voi này xuất phát từ tình trạng mất môi trường sống, xung đột với con người và các dịch bệnh, trong đó có EEHV.

Trong nhiều năm qua, vườn thú Pairi Daiza đã triển khai các chương trình nghiên cứu và bảo tồn voi châu Á.

Quỹ Pairi Daiza hỗ trợ thành lập phòng thí nghiệm chẩn đoán virus EEHV tại Bỉ, hợp tác cùng phòng thí nghiệm thú y Zoolyx ở Aalst. Từ năm 2023, quỹ phối hợp với nhóm nghiên cứu của Đại học Utrecht (Hà Lan) nhằm phát triển vaccine phòng EEHV.

Cuối năm ngoái, vaccine đã được thử nghiệm lần đầu tại vườn thú Rotterdam (Hà Lan) trên 6 cá thể voi trưởng thành. Kết quả cho thấy vaccine an toàn, tạo tiền đề mở rộng thử nghiệm cho voi non trong thời gian tới.

Sự ra đời của voi con tại Pairi Daiza được coi là minh chứng cho hiệu quả của các chương trình gây giống có kiểm soát, đồng thời mang lại hy vọng cho nỗ lực bảo tồn loài voi châu Á trước nguy cơ suy giảm số lượng trên toàn cầu./.

