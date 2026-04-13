Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: TTXVN có 2 giải thưởng

Tối 13/4, Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026 đã khép lại một tuần hoạt động sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng và dấu ấn nghề nghiệp của những người làm phát thanh trên cả nước.

Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11/4 đến 13/4, với sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị An ninh, Quân đội và 8 cơ quan báo chí khác (Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ).

Liên hoan năm nay thu hút gần 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và lần đầu tiên có Podcast - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số.

Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ, diễn đàn trao đổi về phát thanh hiện đại đã được tổ chức, góp phần làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với báo chí nói trong bối cảnh chuyển đổi số.

Liên hoan cũng chọn các hạng mục: Phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình và êkip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc… Đặc biệt, có gần 97 tác phẩm podcast, phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của phát thanh trong môi trường truyền thông đa nền tảng, khẳng định nỗ lực đổi mới, thích ứng của ngành phát thanh Việt Nam.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Những giải thưởng được trao trong đêm nay không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin trong không gian số.”

Ban Tổ chức đã công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 24 giải Vàng, 37 giải Bạc, 71 giải Đồng, 59 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tặng Bằng khen cho các đơn vị góp phần làm nên thành công của Liên hoan.

Lần đầu tiên tham dự Liên hoan ở nội dung Podcast, Thông tấn xã Việt Nam đã có hai tác phẩm được xướng tên.

Đó là tác phẩm “Khúc đồng vọng Diên Hồng” của nhóm tác giả: Hoàng Giang, Phạm Thu Hiền, Vũ Công Định, Văn Thị Ngọc Ánh (Trung tâm Nội dung số và Truyền Thông) giành Giải Bạc và tác phẩm“80 năm Quốc khánh 2/9: Việt Nam - Những thanh âm tự hào” của nhóm tác giả: Vũ Thị Bích Hằng, Trần Thúy Hà (Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải Khuyến khích.

Podcast “Khúc đồng vọng Diên Hồng” đưa thính giả đến với mọi miền Tổ quốc từ biên cương đến thành thị, từ hải đảo xa xôi đến công trường, nhà máy, từ bệnh viện đến làng quê… với những náo nức, rộn ràng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày hội lớn, những cảm xúc, suy nghĩ, sẻ chia của người dân trên cử tri mọi miền đất nước chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đoàn kết, đồng lòng của trên 96 triệu cử tri.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi ảnh, video clip "Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình cùng đất nước."

Trong khi đó, tác phẩm của Báo Điện tử VietnamPlus đưa thính giả trở về thời khắc thiêng liêng ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua ca khúc “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam - tiếng gọi thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người dân đất Việt, tiếp đó là bức tranh bằng âm nhạc về một Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách qua ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Và không thể thiếu những giai điệu trẻ trung, mang hơi thở thời đại, khi người trẻ cất tiếng hát về Tổ quốc bằng trái tim nồng nàn và niềm tự hào bất tận. Trong hành trình lịch sử dân tộc, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là tinh thần, là tiếng nói khát vọng, là vũ khí đồng hành cùng cách mạng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam đều mang trong mình hơi thở của thời đại, dấu ấn của lịch sử và nhịp đập trái tim người Việt.

Theo ông Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền Thông, lần đầu tiên Thông tấn xã Việt Nam có tác phẩm Podcast tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là cơ hội lớn để học hỏi, thử sức ở một loại hình còn mới. Xuất phát điểm là làm truyền hình, sau đó chuyển mạnh sang sản xuất video trên các nền tảng số, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thích ứng với cách làm nội dung mới, nên Podcast thực sự là một hành trình nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hứng khởi của Trung tâm.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc tiếp tục khẳng định là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, nơi hội tụ, giao lưu, học hỏi của những người làm báo phát thanh; góp phần nâng cao chất lượng nội dung, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam./.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: 5 nhiệm vụ nâng cao chất lượng phát thanh VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại Lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)