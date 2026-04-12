Podcast: Mở ra 'đại lộ' phát triển cho người làm báo nói trong kỷ nguyên số

Trong tiến trình chuyển đổi đó, podcast nổi lên như một hình thức tiêu biểu, là giải pháp hiệu quả để phát thanh thích ứng với môi trường số hóa, đồng thời vẫn giữ được “bản sắc” và “chất riêng” của phát thanh - đó là chiều sâu nội dung, tính gần gũi và khả năng kết nối cảm xúc với công chúng.

Đó là nhận định của ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hội thảo quốc tế “Podcast: Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” diễn ra ngày 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại tỉnh Quảng Ninh.

Bức tranh tương lai của phát thanh

Trong bối cảnh kỷ nguyên số tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với lĩnh vực báo chí, phát thanh không còn bị giới hạn trong thiết bị radio truyền thống mà đã mở rộng sang các nền tảng số và ứng dụng thông minh. Công chúng ngày nay có thể thưởng thức nội dung theo nhu cầu, tương tác hai chiều và cá nhân hóa trải nghiệm.

Điều đó đặt ra yêu cầu tất yếu: Phát thanh không thể bằng lòng với những thành tựu trong quá khứ, mà phải chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, tận dụng các phương thức truyền thông hiện đại để thích ứng, tồn tại và phát triển bền vững.

Tương lai của phát thanh đang đi theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Tiến Sỹ cho hay podcast đang từng bước được các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan phát thanh-truyền hình, quan tâm đầu tư và phát triển. Lần đầu tiên sau 17 kỳ tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc đưa podcast vào thi chính thức.

“Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, việc phát triển podcast nằm trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số của Đài, coi nội dung số, không gian số và công chúng số là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết sách về tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng và phân bổ nguồn lực. Phát triển podcast không tách rời mà gắn chặt với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái truyền thông số của Đài, góp phần giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số,” ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, podcast không còn là một khái niệm mang tính thời thượng, mà đã trở thành hành động, quyết tâm và động lực hiện đại hóa, mở ra những không gian sáng tạo vô tận cho những người làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là biểu tượng của chuyển đổi số phát thanh; tiếp tục lan tỏa tiếng nói của sự yêu thương, tử tế; là phương tiện truyền thông hữu hiệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thổi bùng khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Từ góc nhìn địa phương, ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh kỳ vọng Podcast sẽ là kênh quan trọng đưa hình ảnh địa phương đến công chúng rộng khắp. Đặc biệt với một địa phương sở hữu Di sản thế giới, Podcast sẽ cùng Quảng Ninh kể những câu chuyện về con người thợ mỏ hào sảng, giúp hình ảnh Việt Nam không chỉ được "nhìn thấy" mà còn được "lắng nghe" và "thấu cảm" bởi bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về xu hướng podcast toàn cầu, ông Andrew Davies, Trưởng Ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) cho hay podcast có nhiều điểm khác biệt so với phát thanh truyền thống.

Người nghe có thể lựa chọn nội dung và thời điểm nghe phù hợp; chương trình được sản xuất sẵn thay vì phát trực tiếp; không khí thể hiện gần gũi, mang tính trò chuyện tự nhiên; thời lượng linh hoạt, không bị bó buộc bởi khung giờ phát sóng hay phong cách của một đài phát thanh cụ thể. Bên cạnh đó, podcast được phân phối trên nhiều nền tảng khác nhau, tập trung vào các chủ đề chuyên biệt phục vụ nhóm khán giả quan tâm sâu, có giá trị nghe lại lâu dài và có khả năng tiếp cận phạm vi toàn cầu.

Ông Andrew Davies cũng dẫn các số liệu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của podcast. Ước tính đến năm 2026 sẽ có khoảng 600 triệu người nghe podcast trên toàn thế giới. Doanh thu quảng cáo podcast toàn cầu dự kiến đạt khoảng 5 tỷ USD trong năm nay.

Từ 'nghe để cập nhật' đến 'nghe để giải trí'

Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các mô hình thành công và bài học kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, phân phối nội dung nhằm tạo đột phá trên nền tảng số.

Ông Andrew Davies cho rằng nếu radio truyền thống là "nghe để cập nhật" (informed) thì podcast là "nghe để giải trí và thấu cảm" (relax-entertainment). Do đó, dù "đại lộ" đã mở ra, hành trình đưa podcast trở thành loại hình chủ lực vẫn đối mặt với rào cản từ chính thói quen tiếp nhận của công chúng và tư duy sản xuất cũ.

Để vượt qua những thách thức này, ông Andrew Davies khuyến nghị chiến lược "Digital-first podcast," ưu tiên sản xuất nội dung số trước khi đưa lên các nền tảng xuyên biên giới như Spotify hay YouTube. Thay vì các bộ phim tài liệu dài kỳ, báo chí nên tập trung vào định dạng "Always-on" (trò chuyện/thảo luận định kỳ) để duy trì thói quen của thính giả.

Cùng quan điểm đó, ông Guang Jin Yeo, nhà sáng lập 1UpMedia (Singapore) đề xuất giải pháp ngắn hạn là bắt kịp đà tăng trưởng và xu hướng hiện tại trên mạng xã hội; còn về dài hạn, nhà sản xuất cần xem xét nhu cầu tìm kiếm bền vững thông qua các công cụ tìm kiếm Google.

“Chủ đề này hiện có được nhiều người quan tâm không? Nếu nội dung đang thịnh hành trên TikTok, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nắm bắt mối quan tâm của khán thính giả lúc này. Còn nếu chủ đề giữ được mức độ quan tâm theo thời gian, với mức tìm kiếm ổn định hoặc tăng chậm, đó là dấu hiệu của tiềm năng lâu dài,” ông Guang Jin Yeo nói.

Chuyên gia từ Singapore đưa ra lời khuyên: “Dám thử, dám trải nghiệm. Mỗi chương trình bạn làm sẽ luôn độc đáo và đáng nhớ. Tôi rất mong đợi vào những sản phẩm chất lượng của Việt Nam.”

Về nội dung podcast, bà Justine Kelly, Trưởng Bộ phận Nội dung và Chiến lược Âm thanh, Đài ABC, cho rằng thay vì đọc như một bản tin truyền hình, người dẫn podcast nên trò chuyện như đang nói với một người bạn thân nhất. Các phóng viên cần học cách tiết chế, sử dụng ngôn ngữ đời thường, giản dị và chân thực hơn thay vì những cấu trúc câu quá phức tạp hay trang trọng. Kỹ thuật thu âm quan trọng, nhưng linh hồn của podcast chính là câu chuyện và cách dẫn dắt để giữ chân khán giả.

Bà Justine Anne Kelly đề xuất lộ trình phát triển podcast tại các đài phát thanh theo hướng tận dụng nguồn lực sẵn có, đồng thời định hướng nội dung đến những nền tảng tập trung nhiều thính giả. Trong trường hợp hạn chế về kinh phí, các đơn vị có thể khai thác đội ngũ nhân sự hiện có, sử dụng ngân sách thường niên, tận dụng thiết bị và phương tiện sẵn có, đồng thời sắp xếp và tái sử dụng nguồn lực cho mục đích mới.

Bà cũng khuyến nghị mỗi cơ quan cần xác định rõ thế mạnh nội dung để bắt đầu phát triển podcast, như các chương trình thời sự, nghệ thuật hoặc các lĩnh vực chuyên sâu. Các đài có thể tận dụng những người dẫn chương trình nổi tiếng, nhà báo có sức ảnh hưởng hoặc phóng viên trẻ có tiềm năng để xây dựng sản phẩm podcast.

Ngoài ra, việc chuyển đổi các chương trình phát thanh hiện có sang định dạng podcast, rút gọn thời lượng và tăng tính linh hoạt nội dung cũng là hướng đi hiệu quả nhằm thu hút người nghe trong môi trường số./.

