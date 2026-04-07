Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026: Phiên bản khai mạc chưa từng có tiền lệ

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, ngày hội lớn nhất của những người làm báo nói tại Việt Nam, sẽ phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống để mở màn bằng một đại nhạc hội ngoài trời quy mô hàng vạn khán giả.

Quyết định này tại kỳ Liên hoan thứ XVII - Quảng Ninh 2026 không chỉ là một sự thay đổi về hình thức, mà còn là quyết tâm khẳng định về sự chuyển mình mạnh mẽ của phát thanh trong dòng chảy của kỷ nguyên mới, đặc biệt trong bối cảnh Đài Tiếng nói Việt Nam được chuyển sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Khi âm thanh của những bản nhạc hiện đại hòa cùng tiếng sóng Vịnh Hạ Long, đó cũng là lúc ngành phát thanh khẳng định sức sống bền bỉ của mình. Một kỷ nguyên mới đã mở ra, nơi phát thanh không chỉ để nghe, mà còn để thấy, để cảm nhận và để cùng nhau kiến tạo nên một tương lai Việt Nam thịnh vượng, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

'Chạm' đến khán giả bằng âm nhạc

Tháng 12/1994, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Trong suốt 16 kỳ tổ chức tại nhiều tỉnh thành, lễ khai mạc Liên hoan luôn được mặc định là nơi các biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên hội ngộ để tôn vinh những giá trị nghề nghiệp cốt lõi.

Tuy nhiên đến kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII vào lúc 20h10 ngày 11/4 tới đây, tại Quảng trường 30/10, “trái tim” của Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, một trang sử mới sẽ được viết tiếp. Thay vì ánh đèn hội trường và những bài phát biểu theo kịch bản truyền thống, Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII sẽ bùng nổ với concert nghệ thuật mang tên "Thanh âm kỷ nguyên mới."

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hoan lần này rất có ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, truyền thông ở tầm quốc gia, quốc tế trong bối cảnh mới.

“Ngành phát thanh Việt Nam đang đứng trước một cuộc đổi mới toàn diện. Sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi hành vi tiếp nhận của Gen Z, Gen Alpha đã khiến không gian của phát thanh truyền thống bị thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc mở màn Liên hoan bằng một concert nghệ thuật ngoài trời thay vì một lễ khai mạc trong hội trường được xem là tín hiệu cho thấy ngành phát thanh đang chủ động điều chỉnh cách hiện diện của mình trước công chúng,” ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Đó là tín hiệu cho thấy phát thanh đang chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ, mà còn ở cách tiếp cận. Concert chính là “điểm chạm” trực quan nhất để chứng minh rằng: Thanh âm của phát thanh vẫn luôn đồng hành cùng nhịp đập của thời đại.

Chủ đề xuyên suốt của Liên hoan "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" đã cho thấy một tầm nhìn vĩ mô. Phát thanh không chỉ là công cụ cung cấp thông tin đơn thuần mà phải là người bạn đồng hành, là nguồn cảm hứng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại,” ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Sóng nhạc hòa cùng 'Thanh âm kỷ nguyên mới'

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” được cấu trúc thành 3 chương, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc.

Chương I “Thanh âm khởi nguyên” mở ra những thanh âm nguyên sơ của tự nhiên và đời sống lao động. Âm nhạc mang màu sắc bán cổ điển kết hợp yếu tố dân tộc, tạo không gian trang trọng, giàu cảm xúc, đặt nền tảng cho toàn bộ câu chuyện nghệ thuật.

Chương II “Thanh âm di sản” đi sâu vào đời sống tinh thần của con người Việt Nam thông qua tiếng nói, lời ru, câu hát và các làn điệu dân gian. Âm nhạc được làm mới với các bản phối hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại, phản ánh sự cộng hưởng của các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.

Chương III “Thanh âm kỷ nguyên mới” đưa khán giả đến với không gian đương đại, những thanh âm quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, trẻ trung và sôi động.

Sức hút lớn nhất của concert chính là dàn nghệ sỹ tham gia. Lần đầu tiên trên cùng một sân khấu khai mạc Liên hoan Phát thanh, khán giả sẽ được thấy sự hiện diện của hai dòng chảy nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nhưng lại hòa quyện vô cùng tinh tế.

Một bên là những tên tuổi gạo cội, những "giọng ca vàng" đã trưởng thành và gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam như Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, ca sỹ Bùi Lê Mận.

Một bên là các nghệ sỹ trẻ đang dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Trúc Nhân, Hòa Minzy, rapper Double2T, nhóm Oplus... Sự kết hợp giữa nghệ thuật hàn lâm và nhạc Pop, giữa những bản Ballad trữ tình và những nhịp điệu Rap/Hip-hop mạnh mẽ chính là hình ảnh phản chiếu của ngành phát thanh hôm nay: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa không ngừng đổi mới để bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Sự góp mặt của những nghệ sỹ nhí như rapper Xệ Xệ cũng gửi gắm một thông điệp về sự kế thừa. Phát thanh đang nỗ lực tạo ra những nội dung mà ngay cả những khán giả nhỏ tuổi nhất cũng có thể tìm thấy niềm cảm hứng.

Việc dịch chuyển từ một khán phòng vài trăm người ra một quảng trường với sức chứa 50.000 người là một thách thức khổng lồ về mặt kỹ thuật và quản lý.

Chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho hay Ban Tổ chức đã lên phương án chi tiết để phục vụ khán giả, các đoàn tham dự liên hoan, đại biểu và các du khách. Trước đó, 20.000 vé miễn phí đã được phát qua kênh mạng xã hội.

Đối với công tác đón tiếp và hỗ trợ các đoàn, tỉnh đã bố trí lực lượng hướng dẫn, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt. Ban Tổ chức kỳ vọng không gian triển lãm sẽ trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến với Quảng Ninh.

Chương trình khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam./.

