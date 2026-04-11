Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc: Ấn tượng thanh âm kỷ nguyên mới

Tối 11/4, Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 và Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” đã thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách đến với Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh trong những năm qua, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng về đổi mới và phát triển toàn diện; khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc.

Trong hành trình đó, báo chí nói chung và phát thanh nói riêng không chỉ là kênh thông tin, mà còn là cầu nối niềm tin. Những làn sóng phát thanh đã mang hơi thở của cuộc sống, của công trường, của cảng biển, của những khát vọng vươn lên lan tỏa đến từng mái nhà, từng bản làng, góp phần khơi dậy niềm tin, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ông Quản Minh Cường bày tỏ hy vọng nhịp sống và cảm xúc nơi đây sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để người làm báo nói sáng tạo nên nhiều tác phẩm phát thanh đặc sắc, lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam đến với công chúng.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Liên hoan thu hút sự tham gia của tất cả 34 cơ quan Báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước, với gần 350 tác phẩm ở các thể loại như Phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc...

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng tham gia Liên hoan lần này đã khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập. Cùng với đó, chuỗi hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ, giao lưu nghề nghiệp sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm các vấn đề cốt lõi của phát thanh hiện đại.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc.

Điều đó đòi hỏi mỗi người làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam và trong lòng những người yêu phát thanh, yêu Tiếng nói Việt Nam; đồng thời mở ra hướng đi mới, mạnh mẽ và sáng tạo hơn trong tương lai.

Đánh giá cao chủ đề của Liên hoan phát thanh năm nay thể hiện quyết tâm và sự đồng hành của ngành Phát thanh Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định Phát thanh lan tỏa rộng khắp khẳng định vị thế, vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; phản ánh trung thực đời sống xã hội.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu ngành Phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò tiên phong, thích ứng linh hoạt với xu thế truyền thông hiện đại; tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí, phát huy vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, thành phố phải thực sự trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng, đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi chương trình phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt, từ nhận thức phải khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc," ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ./.

