Phát huy hơn nữa vai trò của ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

Theo quyết định của Bộ Chính trị, từ ngày 1/4/2026, ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia sẽ là nhân tố quyết định, tạo nền tảng để ba đơn vị này tiếp tục phát triển; hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất

Từ dấu mốc ngày 21/6/1925 - Báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên - trong suốt tiến trình cách mạng, báo chí cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đặc biệt quan trọng, là công cụ tuyên truyền sắc bén và diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra môi trường thông tin phức tạp, đa chiều và tốc độ cao, với sự chi phối mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ và các thế lực truyền thông xuyên biên giới, việc tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với báo chí-truyền thông trở thành yêu cầu chiến lược, mang tính sống còn để bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đại hội XIV của Đảng khẳng định Việt Nam đã bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cần được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ thích ứng bị động sang tiên phong, kiến tạo và dẫn dắt quá trình phát triển đất nước. Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn giữ vai trò lực lượng xung kích trong cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (từ ngày 23-25/3/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển VTV, VOV, TTXVN là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường.

Điều đó sẽ tạo nền tảng vững chắc để nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bên cạnh đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cấp bách tiếp tục phải tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với các lĩnh vực then chốt.

Vì vậy, việc kiện toàn, sắp xếp các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia theo chủ trương của Đảng là cần thiết, đúng đắn trong bối cảnh môi trường truyền thông biến đổi nhanh và cạnh tranh thông tin trên không gian số ngày càng quyết liệt.

Các biên tập viên VOV thực hiện chương trình phát thanh dài 80 tiếng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tạo nền tảng để ba cơ quan tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh được giao

Qua các thời kỳ, ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia là các cơ quan thuộc Chính phủ đã có những đóng góp to lớn và có những bước phát triển vượt bậc.

- Ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức ra đời và phát sóng buổi phát thanh đầu tiên. Trong suốt chặng đường 80 năm qua, VOV ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội; đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, VOV là nguồn cổ vũ to lớn để cả nước "kháng chiến kiến quốc". 21 năm chống Mỹ, cứu nước, VOV trở thành một binh chủng cùng hiệp đồng tác chiến với quân và dân ta, ghi dấu cùng các mốc son lịch sử như cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trận Điện Biên Phủ trên không và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.

Bước vào giai đoạn mới, VOV có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì, mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.

Sản xuất một chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: VTV.VN)

- Một tuần sau ngày VOV phát sóng buổi phát thanh đầu tiên, ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam đã phát bản tin đầu tiên ra toàn thế giới - Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bằng 3 ngữ Việt, Anh, Pháp.

Trong suốt tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, những người làm báo thông tấn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quản ngại khó khăn, vượt qua mưa bom, bão đạn, duy trì mạch thông tin không ngừng chảy. Trong những giai đoạn ác liệt nhất, không một chiến trường, không một hướng tiến quân nào vắng mặt phóng viên Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông, công chúng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Trong nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, TTXVN đóng vai trò là đơn vị chủ lực, duy nhất cung cấp thông tin, hình ảnh, làm tốt vai trò truyền thông chủ nhà. Đảm trách vai trò là trung tâm thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước, thông tin báo cáo và tài liệu tham khảo của TTXVN phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách. Nguồn thông tin dự báo, đánh giá tình hình sâu sắc, toàn diện đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh từ sớm, từ xa trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Với vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN khẳng định ưu thế về nguồn lực trong thực hiện thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại, tích cực hội nhập quốc tế; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc...

- 25 năm sau, ngày 7/9/1970 chương trình truyền hình đầu tiên của Việt Nam được phát sóng đánh dấu sự ra đời của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, VTV từ một đài truyền hình còn sơ khai về kỹ thuật đã phát triển thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng, giữ vững vị thế trung tâm của dòng thông tin chính thống. Với đội ngũ làm nghề tâm huyết, cùng bản lĩnh đổi mới không ngừng, VTV tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong những bước chuyển mình mới - từ xây dựng nền kinh tế số đến khẳng định hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Không chỉ dừng ở thông tin chính luận, VTV chủ động mở rộng phạm vi nội dung, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng. VTV đã xây dựng được một hệ sinh thái chương trình đa dạng, phong phú và ngày càng chuyên nghiệp, tạo dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực: từ chính luận-thời sự đến phim truyện, chương trình văn hóa-giải trí-thể thao…

Từ những dấu mốc trên có thể thấy, trong suốt tiến trình cách mạng, báo chí cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lực lượng rộng lớn để thực hiện sự nghiệp cách mạng.

Việc Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất đối với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với ba cơ quan phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, củng cố sự đồng thuận trong xã hội; tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời lan tỏa, truyền cảm hứng về những giá trị văn hóa, nhân văn, tiến bộ, tốt đẹp; tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền báo chí, xuất bản và truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

