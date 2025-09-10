Anh cân nhắc tăng cường lưới lửa phòng không NATO tại Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 10/9 cho biết quân đội nước này sẽ nghiên cứu các phương án tăng cường hệ thống phòng không của NATO tại Ba Lan, sau khi quốc gia Đông Âu bắn hạ các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận trong cuộc tập kích của Nga nhằm vào Ukraine.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp các đại diện từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Ukraine, ông Healey nhấn mạnh: “Với tư cách là đồng minh NATO, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn, những người bạn Ba Lan của chúng tôi. Với tư cách là đồng minh NATO, chúng tôi sẽ đóng vai trò góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân của các bạn.”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng nêu rõ: “Sau cuộc thảo luận hôm nay, tôi đã yêu cầu Các Lực lượng vũ trang Anh cân nhắc các lựa chọn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ không quân NATO tại Ba Lan."

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này vào đêm qua.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan đã xác định được 19 vụ vi phạm không phận nước này và bắn hạ ít nhất 3 UAV, không ghi nhận thương vong trong các vụ việc này.

Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC), cơ quan ra quyết định chính trị quan trọng của NATO, đã tiến hành cuộc họp hằng tuần vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, các đồng minh đã quyết định cuộc họp sẽ được tổ chức theo Điều 4 của hiệp ước liên minh.

Theo điều khoản này, bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO cũng có thể triệu tập cuộc họp khẩn cấp khi nhận thấy “toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh” của mình bị đe dọa.

Trước đó, Quân đội Ba Lan cho biết không phận nước này đã nhiều lần bị các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm, buộc Warsaw phải huy động lực lượng phòng không của nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đánh chặn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định các máy bay quân sự Ba Lan đã sử dụng vũ khí để đối phó với những “vật thể thù địch” bay vào lãnh thổ.

Chiến dịch quân sự nhằm xác định và vô hiệu hóa các mục tiêu đang được triển khai, với cảnh báo người dân ở các khu vực Podlaskie, Mazowieckie và Lublin nên hạn chế ra ngoài.

Thông báo của quân đội Ba Lan cho biết đây là vụ vi phạm không phận chưa từng thấy của các UAV và có nguy cơ gây ra “mối đe dọa thực sự.” Cảnh sát cho biết đã phát hiện 1 UAV bị hư hại ở làng Czosnowka, miền Đông Ba Lan. Quân đội Ba Lan cũng đã gửi lời cảm ơn NATO và lực lượng Không quân Hà Lan đã hỗ trợ Warsaw.

Trong khi đó, đài truyền hình tư nhân Polsat News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết 1 UAV đã rơi trúng một tòa chung cư ở Wyryki, miền Đông Ba Lan, nhưng không có ai bị thương./.

