Thế giới

Châu Âu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kích hoạt cơ chế họp khẩn của NATO

Sau khi nhiều UAV xâm phạm không phận Ba Lan vào đêm qua, nước này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự.

Trần Quyên
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở Warsaw, về vụ xâm phạm của máy bay không người lái, ngày 10/9/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này vào đêm qua.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan đã xác định được 19 vụ vi phạm không phận nước này và bắn hạ ít nhất 3 UAV, không ghi nhận thương vong trong các vụ việc này.

Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC), cơ quan ra quyết định chính trị quan trọng của NATO, đã tiến hành cuộc họp hằng tuần vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, các đồng minh đã quyết định cuộc họp sẽ được tổ chức theo Điều 4 của hiệp ước liên minh.

Theo điều khoản này, bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO cũng có thể triệu tập cuộc họp khẩn cấp khi nhận thấy “toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh” của mình bị đe dọa.

Đây là lần thứ 8 điều khoản này được kích hoạt kể từ khi NATO thành lập vào năm 1949.

An ninh tập thể của NATO dựa trên nguyên tắc Điều 5 của liên minh này, trong đó quy định nếu một quốc gia thành viên của NATO bị tấn công, toàn bộ khối quân sự sẽ bảo vệ thành viên đó.

Điều khoản này mới chỉ được kích hoạt một lần trong lịch sử NATO, sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk Ba Lan
