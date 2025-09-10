Ba Lan đóng cửa 4 sân bay do không phận nhiều lần bị xâm phạm

Quân đội Ba Lan ngày 10/9 cho biết không phận nước này đã nhiều lần bị các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm, buộc Vácsava phải huy động lực lượng phòng không của nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đánh chặn.



Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định các máy bay quân sự Ba Lan đã sử dụng vũ khí để đối phó với những “vật thể thù địch” bay vào lãnh thổ.

Chiến dịch quân sự nhằm xác định và vô hiệu hóa các mục tiêu đang được triển khai, với cảnh báo người dân ở các khu vực Podlaskie, Mazowieckie và Lublin nên hạn chế ra ngoài.



Trong bối cảnh này, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo 4 sân bay của Ba Lan, gồm sân bay quốc tế Chopin (Vácsava), sân bay Rzeszów-Jasionka, sân bay Warsaw Modlin và sân bay Lublin, đã tạm thời đóng cửa do “hoạt động quân sự ngoài kế hoạch liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia.”

Trong đó, sân bay Rzeszów-Jasionka là cửa ngõ quan trọng cho vận chuyển hành khách và vũ khí sang Ukraine.



Ngoài ra, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan sẽ đóng toàn bộ biên giới với Belarus từ nửa đêm 11/9 vì lý do an ninh, gồm cả các tuyến đường sắt.

Động thái này diễn ra trùng thời điểm Nga và Belarus tổ chức cuộc tập trận chung Zapad-2025, khiến Minsk lập tức phản đối và triệu tập đại biện Ba Lan để trao công hàm.



Các nghị sỹ Mỹ cảnh báo việc không phận NATO bị xâm phạm là “dấu hiệu thử thách quyết tâm của liên minh”. Từ Washington, Thượng nghị sỹ Dick Durbin nhấn mạnh "không thể bỏ qua" những hành động này.



Ba Lan hiện duy trì cảnh giác cao độ đối với mọi vật thể bay vào lãnh thổ, đặc biệt sau vụ tên lửa lạc của Ukraine rơi xuống một ngôi làng miền Nam năm 2022 khiến 2 người thiệt mạng./.

