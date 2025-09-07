Ba Lan báo động sau thông tin vật thể nghi là UAV rơi ở miền Đông

Thế giới

Giới chức Ba Lan xác nhận một vật thể chưa xác định, nhiều khả năng là UAV, đã rơi gần làng Majdan-Sielec, trong bối cảnh Warsaw tăng cảnh giác trước nguy cơ xâm nhập không phận từ xung đột Ukraine.

Quảng trường Pilsudski ở Ba Lan. (Ảnh: NurPhoto)
Theo Reuters, Đài phát thanh tư nhân RMF FM ngày 6/9 đưa tin một vật thể chưa xác định, nhiều khả năng là thiết bị bay không người lái (UAV), đã rơi gần làng Majdan-Sielec, miền Đông Ba Lan.

Ba Lan hiện được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ với các vật thể xâm nhập không phận, sau khi 1 quả tên lửa của Ukraine lạc hướng đã đánh trúng một ngôi làng ở miền Nam Ba Lan hồi năm 2022, khiến 2 người thiệt mạng, vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Theo RMF FM, vật thể rơi cách các công trình dân cư khoảng 500 mét và lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường. Đài này khẳng định cơ quan cảnh sát đã xác nhận thông tin này.

Hồi tháng Tám, 1 UAV đã rơi xuống cánh đồng ngô ở miền Đông Ba Lan. Công tố viên điều tra vụ việc khi đó cho biết thiết bị dường như đã bay vào lãnh thổ Ba Lan từ hướng Belarus, đồng minh của Nga./.

