Ukraine mong muốn đối thoại xây dựng và hiệu quả với tân Tổng thống Ba Lan

Đại sứ Ukraine tại Vacsava Vasyl Bodnar vừa lên tiếng bày tỏ hy vọng Kiev sẽ có cuộc đối thoại “mang tính xây dựng và hiệu quả” với tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, sau khi chính trị gia bảo thủ này tuyên thệ nhậm chức hôm 6/8.



Nhiệm kỳ của chính trị gia cánh hữu Nawrocki được dự báo sẽ làm sâu sắc thêm tình trạng đối đầu chính trị với chính phủ trung dung thân Liên minh châu Âu (EU) của Thủ tướng Donald Tusk. Đồng thời, Kiev cũng bày tỏ lo ngại mối quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan có thể chịu áp lực căng thẳng.



Ông Nawrocki nhận được sự ủng hộ từ đảng đối lập cánh hữu Luật pháp và Công lý (PiS), vốn là hậu thuẫn cho cựu Tổng thống bảo thủ Andrzej Duda. Tuy nhiên, một số quan điểm của ông về quốc phòng và an ninh, đặc biệt là lập trường phản đối Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU, lại trái ngược với chính sách của người tiền nhiệm Duda.



Trong chiến dịch tranh cử, ông Nawrocki cảnh báo việc Kiev gia nhập NATO có thể kéo liên minh quân sự này vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Moskva.

Ông cũng đề xuất rằng những tranh chấp lịch sử giữa Warsaw và Kiev, trong đó có vụ thảm sát Volhynia - sự kiện sát hại thường dân Ba Lan trong Thế chiến II do các nhóm dân tộc Ukraine gây ra, cần được giải quyết trước khi Ba Lan có thể tiếp tục ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO.



Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng thống Nawrocki không đề cập trực tiếp đến Ukraine, khiến nhiều người lo ngại ông có thể theo đuổi lập trường hoài nghi và thậm chí chỉ trích hơn đối với việc hỗ trợ Ukraine - quốc gia hiện phụ thuộc lớn vào sự hậu thuẫn của Ba Lan kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện vào năm 2022./.

