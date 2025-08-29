Thế giới

Rơi tiêm kích F-16 ở Ba Lan, phi công tử nạn

Một chiếc tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan đã bị rơi vào buổi trưa 28/8 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị cho Triển lãm hàng không quốc tế Radom.

Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Adam Szlapka thông báo 1 chiếc tiêm kích F-16 của không quân nước này đã bị rơi vào buổi trưa 28/8 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị cho Triển lãm hàng không quốc tế Radom.

Vụ tai nạn khiến phi công điều khiển máy bay thiệt mạng.

Trên mạng xã hội X, ông Szlapka viết: “Thảm kịch ở Radom, trong lúc chuẩn bị cho triển lãm hàng không, một chiếc F-16 đã bị rơi. Thật không may, phi công không qua khỏi.”

Theo người phát ngôn Chính phủ Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan ra tuyên bố khẳng định vụ tai nạn không gây ra thương vong trên mặt đất. Nguyên nhân dẫn đến sự cố hiện đang được điều tra làm rõ.

Bộ Tổng Chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận chiếc máy bay xấu số đồn trú tại Căn cứ Không quân chiến thuật số 31, gần thành phố Poznan.

Các đoạn video do truyền thông Ba Lan đăng tải cho thấy chiếc F-16 đang thực hiện động tác nhào lộn trước khi đâm xuống đường băng và biến thành một quả cầu lửa.

Theo kế hoạch, Triển lãm hàng không quốc tế Radom 2025 - được tổ chức ở thành phố Radom, miền Trung Ba Lan, cách thủ đô Vacsava khoảng 100 km về phía Nam - sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/8.

Sự kiện thu hút hơn 150 máy bay đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những cuộc triển lãm hàng không lớn nhất ở Ba Lan.

Do vụ tai nạn, Triển lãm hàng không quốc tế Radom 2025 đã bị hoãn./.

